В Украину начали массово ввозить новые микроавтобусы и фургоны: какие именно

По данным Института исследований авторынка, в июне 2026 года в Украине было зарегистрировано 3945 легких коммерческих автомобилей массой до 3,5 тонны. Наибольшую долю рынка по-прежнему составляют внутренние перепродажи, но главным событием месяца стал импорт новых LCV, который за год вырос более чем вдвое.

Кстати подержанные электромобили в Европе резко подорожали

Подержанные микроавтобусы остаются основой рынка

Внутренний рынок подержанных легких коммерческих автомобилей в июне составил 2037 сделок. Это 51,6% всего сегмента.

По сравнению с маем количество перепродаж сократилось на 8,5%. Для лета это ожидаемая коррекция. Часть малого бизнеса уже удовлетворила потребность в технике весной, а часть откладывает крупные покупки, чтобы не выводить деньги из оборота.

В то же время в годовом исчислении внутренний рынок остается в плюсе. По сравнению с июнем 2025 года он вырос на 4,9%.

Это означает, что спрос на коммерческую технику не исчез. Просто мелкие предприниматели, перевозчики, сервисные бригады и небольшие торговые компании покупают осторожнее и чаще ищут готовую машину на внутреннем рынке.

Sprinter и Master – – главная валюта малого бизнеса

На внутреннем вторичном рынке лидеры не меняются. Mercedes-Benz Sprinter и Renault Master остаются главными моделями сегмента.

Эти автомобили хорошо знакомы украинскому бизнесу. У них много вариантов кузова, понятная сервисная база, широкий выбор запчастей и высокая ликвидность при перепродаже.

Для предпринимателя это важно. Коммерческий автомобиль должен не просто ездить, а ежедневно приносить доход. Поэтому покупатели часто выбирают не самую новую модель, а ту, которую проще обслуживать и быстрее вернуть в строй после поломки.

Показательным является и третье место ГАЗ-3302. Старая « “» «Газель»” до сих пор держится в рейтинге благодаря низкой цене, простой конструкции и дешевому ремонту.

Да, она уступает современным Volkswagen Transporter, Renault Kangoo или Ford Transit по комфорту, безопасности и экономичности. Но для части регионального бизнеса решающим аргументом остается именно минимальная стоимость входа.

Поступление новых автомобилей сократилось, но за год заметно выросло

Импорт подержанных LCV в июне составил 1127 первых регистраций. Это 28,6% рынка.

По сравнению с маем сегмент сократился на 9,6%. Причина примерно та же, что и на внутреннем вторичном рынке: летнее затишье после активных весенних закупок.

Но в годовом сравнении импорт новых автомобилей выглядит значительно сильнее. По сравнению с июнем прошлого года он вырос на 19,6%.

Это означает, что импорт подержанных микроавтобусов и фургонов остается важным источником обновления коммерческого парка. Особенно тогда, когда требуется не просто базовый грузовик, а специализированная техника для решения конкретной задачи.

Почему бизнес ввозит специальные фургоны из Европы

В июне импортеры активно ввозили не только обычные цельнометаллические фургоны. Заметным был спрос на рефрижераторы, автомобили с гидробортом и другие специальные версии.

Для малого и среднего бизнеса это логично. Купить готовый фургон-рефрижератор или машину с гидробортом на европейском лизинговом аукционе часто выгоднее, чем брать обычное шасси и дооборудовать его уже в Украине.

Такие автомобили нужны для доставки продуктов, медикаментов, бытовой техники, мебели, стройматериалов и других товаров, где важны не только километры пробега, но и функциональность кузова.

В сегменте свежего импорта Renault Master опередил Mercedes-Benz Sprinter. Также среди популярных моделей – Renault Trafic, Renault Kangoo и Volkswagen Crafter.

Французские модели часто выигрывают благодаря стартовой цене, доступности на европейских аукционах и более низкой полной стоимости владения.

Кстати новый Renault Master вышел на украинский рынок

Новые LCV стали главным сюрпризом июня

Самая интересная динамика – в сегменте новых легких коммерческих автомобилей.

Локальное производство и дооснащение на базе импортных шасси в июне показали умеренный рост. Было зарегистрировано 55 таких автомобилей, что на 3,8% больше, чем в мае.

А вот импорт новых малотоннажных грузовиков вырос гораздо резче. В июне зарегистрировали 726 новых импортированных LCV. Это на 33,7% больше, чем в мае.

По сравнению с июнем 2025 года рост вообще выглядит взрывным – плюс 104,5%.

Другими словами, за год импорт новых микроавтобусов, фургонов и пикапов фактически удвоился.

Кто покупает новые коммерческие автомобили

Такой скачок вряд ли обусловлен частными предпринимателями, которые покупают одну машину для собственного дела. Это больше похоже на закупки корпоративного сектора.

Новые LCV активно востребованы почтовыми операторами, службами доставки, торговыми сетями, сервисными компаниями, аграрным бизнесом и крупными логистическими операторами.

Для таких покупателей важна не только цена покупки. Они учитывают гарантию, прогнозируемые расходы, простои техники, лизинговые платежи, остаточную стоимость и расход топлива на километр.

Новый автомобиль дороже при покупке, но для большого автопарка он может оказаться выгоднее благодаря меньшему риску поломок, официальному сервису и понятной бухгалтерии.

Именно поэтому корпоративный сектор в июне фактически подтянул рынок новых LCV вверх.

Почему Toyota Hilux возглавила рейтинг новых LCV

Неожиданным лидером среди новых коммерческих автомобилей стал Toyota Hilux.

Формально это пикап, но по техническим параметрам он относится к категории легких коммерческих автомобилей. Именно поэтому такие модели попадают в статистику LCV вместе с фургонами и бортовыми грузовиками.

Популярность Hilux объясняется просто. Это выносливый рамный автомобиль, который подходит для плохих дорог, строительства, агросектора, энергетиков, сервисных служб и компаний, которым нужна машина не только для асфальта.

Пикап может перевозить груз, тянуть прицеп, работать в регионах и при этом оставаться относительно универсальным автомобилем для повседневной эксплуатации.

После Hilux в рейтинге новых LCV расположились Renault Master, Citroen Berlingo, Peugeot Landtrek и Volkswagen Crafter.

Китайские бренды выходят в коммерческий сегмент

Отдельно стоит отметить появление Chery Himla в топ-10 новых легких коммерческих автомобилей.

Это свидетельствует о том, что китайские производители постепенно выходят не только в сегмент легковых электромобилей и кроссоверов, но и в сегмент коммерческого транспорта.

Для бизнеса китайские модели могут быть интересны благодаря цене, оснащению и быстрой доступности. Но в коммерческом сегменте их успех будет зависеть не только от стоимости покупки.

Здесь решающими факторами станут ресурс, сервисная поддержка, наличие запчастей, гарантийная политика и реальная надежность в повседневной эксплуатации.

Если китайские LCV докажут свою надежность, их доля на рынке может быстро вырасти.

Кстати что известно о Chery Himla в Украине

Рынок разделился на две скорости

Июньская статистика очень хорошо показывает разницу между покупателями.