Український бізнес активніше везе фургони з Європи: підсумки квітня

У квітні 2026 року в Україні зареєстрували 3801 автомобіль малої комерційної техніки повною масою до 3,5 тонни, свідчать дані ринку LCV. Джерело зазначає, що структура попиту змінилася: бізнес став обережніше купувати вживані машини на внутрішньому ринку, але активніше шукає свіжіші комерційні авто з Європи, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

Це добре показує нинішню логіку малого та середнього бізнесу. Комерційний автомобіль купують не для емоцій, а для роботи. І коли пальне дорожчає, ремонт старої техніки стає дедалі відчутнішим, а кожен зайвий літр витрати напряму б’є по маржі перевізника, кур’єрської служби чи невеликого підприємця.

Також цікаво електричний Ford Transit City виявився першим перелицьованим "китайцем"

Внутрішній ринок пригальмував

Найбільшим сегментом LCV у квітні залишилися внутрішні перепродажі. За місяць українці переоформили 2059 таких автомобілів. Це на 9,9% менше, ніж у березні.

Лідером тут залишається Mercedes-Benz Sprinter. У квітні таких машин перепродали 267 одиниць. На другому місці Renault Master із результатом 160 автомобілів. Третю позицію все ще утримує ГАЗ 3302 “Газель” — 145 реєстрацій.

Однак присутність “Газелі” у верхній частині рейтингу вже радше показує інерцію ринку, ніж реальний тренд на майбутнє. Бізнес дедалі частіше дивиться в бік європейських фургонів, бо вони економніші, комфортніші для водія та краще підходять для інтенсивної щоденної експлуатації.

Вживаний імпорт пішов угору

На відміну від внутрішнього ринку, імпорт вживаної малої комерційної техніки у квітні зріс. За місяць в Україну привезли та вперше зареєстрували 1101 автомобіль LCV з пробігом. Це на 11,1% більше, ніж місяцем раніше.

Найпопулярнішою моделлю у цьому сегменті став Renault Master — 285 реєстрацій. Далі йде Mercedes-Benz Sprinter із результатом 195 автомобілів. Третє місце посів Volkswagen Crafter — 90 машин.

Тут вибір бізнесу виглядає цілком прагматично. Підприємці шукають не просто дешевий фургон, а машину з меншим зносом, зрозумілою сервісною історією та кращою паливною ефективністю. Саме тому свіжий європейський імпорт виглядає привабливішим за стару техніку, яка вже кілька років працювала в Україні.

Нові LCV: імпорт просів, українське виробництво зросло

У сегменті нових автомобілів ситуація була різною. Нових імпортованих LCV у квітні зареєстрували 547 одиниць. Це на 13% менше, ніж у березні.

Натомість нові комерційні автомобілі, виготовлені або спеціалізовано дообладнані в Україні, показали різкий стрибок. Їх зареєстрували 94 одиниці, що на 64,9% більше, ніж попереднього місяця.

У загальному рейтингу нових LCV лідером став Renault Express — 85 реєстрацій. За ним іде Fiat Ducato з результатом 65 автомобілів. Третю позицію посів Mitsubishi L200 — 52 машини. Далі розташувалися Renault Trafic та Toyota Hilux.

Цікаво, що серед нової комерційної техніки помітну роль відіграють не лише класичні фургони, а й рамні повнопривідні пікапи. Для українських умов це логічно: частині бізнесу потрібен не просто вантажний відсік, а витривала машина для поганих доріг, будівельних майданчиків, агросектору чи роботи в регіонах.

Чому бізнес змінює підхід до купівлі техніки