Украинский бизнес активнее везет фургоны из Европы: итоги апреля

В апреле 2026 года в Украине зарегистрировали 3801 автомобиль малой коммерческой техники полной массой до 3,5 тонн, свидетельствуют данные рынка LCV. Источник отмечает, что структура спроса изменилась: бизнес стал осторожнее покупать подержанные машины на внутреннем рынке, но активнее ищет свежие коммерческие авто из Европы, утверждают в Институте исследований авторынка.

Это хорошо показывает нынешнюю логику малого и среднего бизнеса. Коммерческий автомобиль покупают не для эмоций, а для работы. И когда топливо дорожает, ремонт старой техники становится все более ощутимым, а каждый лишний литр расхода напрямую бьет по марже перевозчика, курьерской службы или небольшого предпринимателя.

Внутренний рынок притормозил

Крупнейшим сегментом LCV в апреле остались внутренние перепродажи. За месяц украинцы переоформили 2059 таких автомобилей. Это на 9,9% меньше, чем в марте.

Лидером здесь остается Mercedes-Benz Sprinter. В апреле таких машин перепродали 267 единиц. На втором месте Renault Master с результатом 160 автомобилей. Третью позицию все еще удерживает ГАЗ 3302 “Газель” - 145 регистраций.

Однако присутствие “Газели” в верхней части рейтинга уже скорее показывает инерцию рынка, чем реальный тренд на будущее. Бизнес все чаще смотрит в сторону европейских фургонов, потому что они экономнее, комфортнее для водителя и лучше подходят для интенсивной ежедневной эксплуатации.

Подержанный импорт пошел вверх

В отличие от внутреннего рынка, импорт подержанной малой коммерческой техники в апреле вырос. За месяц в Украину привезли и впервые зарегистрировали 1101 автомобиль LCV с пробегом. Это на 11,1% больше, чем месяцем ранее.

Самой популярной моделью в этом сегменте стал Renault Master - 285 регистраций. Далее следует Mercedes-Benz Sprinter с результатом 195 автомобилей. Третье место занял Volkswagen Crafter - 90 машин.

Здесь выбор бизнеса выглядит вполне прагматично. Предприниматели ищут не просто дешевый фургон, а машину с меньшим износом, понятной сервисной историей и лучшей топливной эффективностью. Именно поэтому свежий европейский импорт выглядит привлекательнее старой техники, которая уже несколько лет работала в Украине.

Новые LCV: импорт просел, украинское производство выросло

В сегменте новых автомобилей ситуация была разной. Новых импортируемых LCV в апреле зарегистрировали 547 единиц. Это на 13% меньше, чем в марте.

Зато новые коммерческие автомобили, изготовленные или специализированно дооборудованные в Украине, показали резкий скачок. Их зарегистрировали 94 единицы, что на 64,9% больше, чем в предыдущем месяце.

В общем рейтинге новых LCV лидером стал Renault Express - 85 регистраций. За ним следует Fiat Ducato с результатом 65 автомобилей. Третью позицию занял Mitsubishi L200 - 52 машины. Далее расположились Renault Trafic и Toyota Hilux.

Интересно, что среди новой коммерческой техники заметную роль играют не только классические фургоны, но и рамные полноприводные пикапы. Для украинских условий это логично: части бизнеса нужен не просто грузовой отсек, а выносливая машина для плохих дорог, строительных площадок, агросектора или работы в регионах.

Почему бизнес меняет подход к покупке техники