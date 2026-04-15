На ринку комерційних авто в Україні змінився лідер: підсумки березня 2026

Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, у березні 2026 року український ринок LCV, тобто бусів, фургонів та іншої комерційної техніки повною масою до 3,5 тонни, показав ознаки відновлення ділової активності. Загалом за місяць у всіх сегментах зафіксували понад 3,7 тисячі реєстраційних дій, а найбільшу увагу привернув сегмент нових машин, де змінився лідер.

Березень повернув ринок до життя

Після слабшого зимового періоду ринок легкої комерційної техніки у березні відчутно пожвавився. Внутрішні перепродажі додали 16,6% у порівнянні з лютим і фактично повернулися до торішнього рівня. Вживаний імпорт теж показав плюс, хоча й скромніший — 8,8% за місяць. А от найпомітніше зріс сегмент нових машин.

Це виглядає логічно. Коли дизель наближається до 90 гривень за літр, експлуатація старого фургона дедалі частіше перетворюється на боротьбу не лише з витратами на пальне, а й з постійними ремонтами. Саме тому частина бізнесу почала активніше дивитися в бік оновлення автопарку.

На вторинному ринку все ще правлять старі знайомі

У сегменті перепродажів усередині країни великих сенсацій не сталося. Тут і далі домінують добре знайомі моделі, які давно зарекомендували себе в роботі. Український бізнес традиційно тримається за техніку, яку знає, вміє ремонтувати і може швидко продати без великої втрати в ціні.

Саме тому серед лідерів залишаються класичні великі фургони, які роками працюють у доставці, сервісі та дрібній логістиці. Поруч із ними міцно тримаються компактні міські “пиріжки”, а також моделі, які підходять не лише для доставки, а й для сервісних чи будівельних задач.

Показово, що в топах досі зберігаються і старіші, дешевші моделі. Це означає, що частина малого бізнесу й надалі змушена купувати не найекономічніше, а те, на що вистачає бюджету на вході.

Імпорт вживаних LCV залишається максимально прагматичним

Якщо на внутрішньому ринку ще можна побачити чимало компромісів, то в сегменті пригону вживаних комерційних авто з-за кордону покупець значно раціональніший. Тут у пріоритеті свіжіший ресурс, прогнозовані витрати та зрозуміла сервісна підтримка.

Березнева статистика показує, що український бізнес і далі робить ставку на моделі з хорошою репутацією та розвиненою мережею обслуговування. Це легко пояснити: коли машина стоїть через поломку, втрати можуть бути дорожчими за будь-яку економію під час купівлі.

Крім того, імпорт сьогодні працює не лише на загальний вантажний сегмент. Значна частина техніки заходить уже під конкретні задачі — від рефрижераторних перевезень до сезонної логістики харчових продуктів і мобільних сервісних рішень.

Головна новина місяця — новий лідер серед нових авто

Найцікавіша зміна березня сталася у сегменті нової комерційної техніки. Вперше за довгий час на перше місце вийшов не традиційний фургон, а повноприводний японський пікап. Для ринку це важливий сигнал.

Ще недавно новий LCV в Україні майже автоматично асоціювався з фургоном або бусом. Але тепер бізнес все частіше обирає техніку, яка вміє більше, ніж просто возити вантаж асфальтом. Пікапи стали відповіддю на запит часу: їм довіряють там, де потрібні витривалість, прохідність, універсальність і готовність працювати в непростих умовах.

Те, що в топі опинилися також інші пікапи та великі європейські фургони, лише підкреслює нову картину ринку.

Покупець сьогодні шукає не просто комерційне авто, а машину, яка може працювати в різних сценаріях — від будмайданчика до агросектору, від сервісних виїздів до гуманітарної логістики.

Пікапи вже не екзотика, а робочий інструмент

Феномен пікапів на українському комерційному ринку вже важко назвати випадковістю. Вони давно перестали бути нішевим транспортом лише для фермерів чи любителів бездоріжжя. Тепер це повноцінний інструмент для бізнесу, який працює там, де звичайний фургон швидко здається.

У нинішніх умовах така техніка дає одразу кілька переваг. Вона краще почувається на поганих дорогах, може працювати в регіонах зі складною інфраструктурою і підходить для широкого кола задач. А ще пікап психологічно сприймається як більш “живучий” варіант у складний час. Саме це, схоже, і допомогло новому лідеру вирватися вперед.

Українське переобладнання теж набирає обертів

Ще один важливий підсумок березня — різке зростання виробництва та переобладнання комерційної техніки всередині України. У річному вимірі цей сегмент додав понад 111%.

Це означає, що локальні підприємства дедалі активніше знаходять свою нішу. Йдеться не лише про стандартні фургони, а й про рефрижератори, майстерні, спеціальні кузови, соціальний транспорт та інші рішення, які простіше і вигідніше адаптувати в Україні, ніж завозити готовими.

Для ринку це добрий знак. Чим більше подібних рішень робиться на місці, тим гнучкішим стає весь сегмент комерційного транспорту.

Електричні фургони поки що тихі, але вже помітні

Електрична комерційна техніка у загальній масі ще не стала великою силою, але її вже не можна ігнорувати. У березні в Україну завезли 60 вживаних електричних фургонів, і для цього сегмента це вже не випадкова статистика.

Переважно йдеться про компактні моделі, які добре підходять для міської логістики, кур’єрської доставки та маршрутів із частими зупинками. Саме в такому форматі електричні “комерсанти” мають найбільший сенс уже зараз.

На внутрішньому ринку цей напрям ще лише формується, але сам факт появи нових і вживаних електричних LCV свідчить, що бізнес починає рахувати не лише літри, а й кіловати.

Висновок

Березень 2026 року показав, що ринок легкої комерційної техніки в Україні не просто ожив після зими, а почав змінюватися структурно. Головна подія місяця — зміна лідера у сегменті нових авто, де на перше місце вийшов пікап.

Це означає, що бізнес дедалі частіше обирає не звичну схему, а техніку, яка краще відповідає новим умовам роботи.

Паралельно ринок підтвердив ще кілька трендів: вживаний імпорт залишається територією прагматичного вибору, внутрішній вторинний сегмент тримається на перевірених моделях, а електричні фургони поступово виходять із тіні. Інакше кажучи, комерційний транспорт в Україні дедалі менше живе за старими правилами.