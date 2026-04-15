На рынке коммерческих авто в Украине сменился лидер: итоги марта 2026 года

Как сообщает Институт исследований авторынка, в марте 2026 года украинский рынок LCV, то есть бусов, фургонов и другой коммерческой техники полной массой до 3,5 тонны, показал признаки восстановления деловой активности. Всего за месяц во всех сегментах зафиксировали более 3,7 тысячи регистрационных действий, а наибольшее внимание привлек сегмент новых машин, где сменился лидер.

Март вернул рынок к жизни

После слабого зимнего периода рынок легкой коммерческой техники в марте ощутимо оживился. Внутренние перепродажи добавили 16,6% по сравнению с февралем и фактически вернулись к прошлогоднему уровню. Подержанный импорт тоже показал плюс, хотя и скромнее - 8,8% за месяц. А вот заметно вырос сегмент новых машин.

Это выглядит логично. Когда дизель приближается к 90 гривен за литр, эксплуатация старого фургона все чаще превращается в борьбу не только с расходами на топливо, но и с постоянными ремонтами. Именно поэтому часть бизнеса начала активнее смотреть в сторону обновления автопарка.

На вторичном рынке все еще правят старые знакомые

В сегменте перепродаж внутри страны больших сенсаций не произошло. Здесь и дальше доминируют хорошо знакомые модели, которые давно зарекомендовали себя в работе. Украинский бизнес традиционно держится за технику, которую знает, умеет ремонтировать и может быстро продать без большой потери в цене.

Именно поэтому среди лидеров остаются классические большие фургоны, которые годами работают в доставке, сервисе и мелкой логистике. Рядом с ними крепко держатся компактные городские “пирожки”, а также модели, которые подходят не только для доставки, но и для сервисных или строительных задач.

Показательно, что в топах до сих пор сохраняются и старые, более дешевые модели. Это означает, что часть малого бизнеса и в дальнейшем вынуждена покупать не самое экономичное, а то, на что хватает бюджета на входе.

Импорт подержанных LCV остается максимально прагматичным

Если на внутреннем рынке еще можно увидеть немало компромиссов, то в сегменте пригона подержанных коммерческих авто из-за рубежа покупатель значительно рациональнее. Здесь в приоритете свежий ресурс, прогнозируемые расходы и понятная сервисная поддержка.

Мартовская статистика показывает, что украинский бизнес и дальше делает ставку на модели с хорошей репутацией и развитой сетью обслуживания. Это легко объяснить: когда машина стоит из-за поломки, потери могут быть дороже любой экономии при покупке.

Кроме того, импорт сегодня работает не только на общий грузовой сегмент. Значительная часть техники заходит уже под конкретные задачи - от рефрижераторных перевозок до сезонной логистики пищевых продуктов и мобильных сервисных решений.

Главная новость месяца - новый лидер среди новых авто

Самое интересное изменение марта произошло в сегменте новой коммерческой техники. Впервые за долгое время на первое место вышел не традиционный фургон, а полноприводный японский пикап. Для рынка это важный сигнал.

Еще недавно новый LCV в Украине почти автоматически ассоциировался с фургоном или бусом. Но теперь бизнес все чаще выбирает технику, которая умеет больше, чем просто возить груз по асфальту. Пикапы стали ответом на запрос времени: им доверяют там, где нужны выносливость, проходимость, универсальность и готовность работать в непростых условиях.

То, что в топе оказались также другие пикапы и большие европейские фургоны, лишь подчеркивает новую картину рынка.

Покупатель сегодня ищет не просто коммерческое авто, а машину, которая может работать в различных сценариях - от стройплощадки до агросектора, от сервисных выездов до гуманитарной логистики.

Пикапы уже не экзотика, а рабочий инструмент

Феномен пикапов на украинском коммерческом рынке уже трудно назвать случайностью. Они давно перестали быть нишевым транспортом только для фермеров или любителей бездорожья. Теперь это полноценный инструмент для бизнеса, который работает там, где обычный фургон быстро сдается.

В нынешних условиях такая техника дает сразу несколько преимуществ. Она лучше чувствует себя на плохих дорогах, может работать в регионах со сложной инфраструктурой и подходит для широкого круга задач. А еще пикап психологически воспринимается как более “живучий” вариант в сложное время. Именно это, похоже, и помогло новому лидеру вырваться вперед.

Украинское переоборудование тоже набирает обороты

Еще один важный итог марта - резкий рост производства и переоборудования коммерческой техники внутри Украины. В годовом измерении этот сегмент прибавил более 111%.

Это означает, что локальные предприятия все активнее находят свою нишу. Речь идет не только о стандартных фургонах, но и о рефрижераторах, мастерские, специальные кузова, социальный транспорт и другие решения, которые проще и выгоднее адаптировать в Украине, чем завозить готовыми.

Для рынка это хороший знак. Чем больше подобных решений делается на месте, тем гибче становится весь сегмент коммерческого транспорта.

Электрические фургоны пока что тихие, но уже заметны

Электрическая коммерческая техника в общей массе еще не стала большой силой, но ее уже нельзя игнорировать. В марте в Украину завезли 60 подержанных электрических фургонов, и для этого сегмента это уже не случайная статистика.

Преимущественно речь идет о компактных моделях, которые хорошо подходят для городской логистики, курьерской доставки и маршрутов с частыми остановками. Именно в таком формате электрические “коммерсанты” имеют наибольший смысл уже сейчас.

На внутреннем рынке это направление еще только формируется, но сам факт появления новых и подержанных электрических LCV свидетельствует, что бизнес начинает считать не только литры, но и киловатты.

Вывод

Март 2026 года показал, что рынок легкой коммерческой техники в Украине не просто ожил после зимы, а начал меняться структурно. Главное событие месяца - смена лидера в сегменте новых авто, где на первое место вышел пикап.

Это означает, что бизнес все чаще выбирает не привычную схему, а технику, которая лучше соответствует новым условиям работы.

Параллельно рынок подтвердил еще несколько трендов: подержанный импорт остается территорией прагматичного выбора, внутренний вторичный сегмент держится на проверенных моделях, а электрические фургоны постепенно выходят из тени. Иначе говоря, коммерческий транспорт в Украине все меньше живет по старым правилам.