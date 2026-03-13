Sprinter, Master та Hilux: найпопулярніші комерційні авто лютого

У лютому 2026 року на ринку легких комерційних автомобілів масою до 3,5 тонни було зафіксовано понад 3 тисячі операцій. Як свідчать дані Інституту досліджень авторинку, найбільшу частку традиційно сформували внутрішні перепродажі, однак саме сегмент нових імпортованих LCV став головним винятком із загальної тенденції спаду.

Вживаний ринок охолов після активних періодів

На внутрішньому ринку вживаних легких комерційних автомобілів у лютому уклали 1757 угод. Це на 7,1% менше, ніж у січні, і на 30,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Подібна динаміка свідчить, що ринок після попередніх хвиль активності повертається до стриманішого ритму.

Схожа ситуація і в сегменті імпорту вживаних малотоннажних вантажівок. У лютому першу реєстрацію пройшли 808 таких машин, що на 5,7% менше у місячному вимірі та на 10,5% менше у річному. Це означає, що бізнес і приватні покупці стали обережніше ставитися до оновлення парку старою технікою з-за кордону.

Хто лідирує серед перепродажів

На внутрішньому ринку лідерство зберігають моделі, які давно стали основою малого бізнесу, логістики та сервісних перевезень. Найчастіше українці перепродували Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master, Ford Transit і Volkswagen Transporter. Ці автомобілі мають репутацію універсальних робочих машин, які можна пристосувати під дуже різні завдання — від доставки товарів до пасажирських перевезень.

Помітну роль і надалі відіграє ГАЗель. Попри поважний вік більшості таких машин, вони залишаються затребуваними там, де головним критерієм є мінімальна вартість входу. Також у верхній частині ринку тримаються Renault Kangoo, Renault Trafic, Volkswagen Crafter, Fiat Doblo та Mercedes-Benz Vito.

Які моделі приганяли найчастіше

У сегменті вживаного імпорту акценти трохи інші. Тут бізнес зазвичай шукає максимально практичні та свіжіші автомобілі, які можна швидко поставити на маршрут або в роботу. Саме тому перше місце посів Renault Master, який випередив Mercedes-Benz Sprinter. Такий результат легко пояснити: у Master привабливіше співвідношення ціни, віку та вантажних можливостей.

Також активно завозили Renault Trafic, Opel Movano, Volkswagen Crafter і Volkswagen Transporter. У компактнішому класі стабільно присутні Renault Kangoo та Mercedes-Benz Vito. Не втрачають позицій і різні версії Ford Transit, включно з Transit Custom.

Новий сегмент показав найкращу динаміку

Найцікавіша зміна відбулася на ринку нових імпортованих LCV. У лютому зареєстрували 467 таких автомобілів, що на 6,1% більше, ніж у січні, і на 24,5% більше у порівнянні з лютим 2025 року. Це один із найчіткіших сигналів того, що частина компаній переходить від експлуатації старого парку до купівлі нової техніки.

Нових автомобілів українського виробництва або великовузлового складання було небагато — лише 32 одиниці. Тобто загальний ринок нових LCV у лютому склав 499 машин.

Що обирали серед нових автомобілів

Найпопулярнішою новою моделлю місяця стала Toyota Hilux. Це ще раз підтверджує високий попит на рамні пікапи, які в Україні давно виконують роль універсального транспорту для бізнесу, енергетиків, будівельників, аграріїв та різних сервісних служб.

Друге місце посів Renault Express, який виявився одним із найпривабливіших варіантів у класі компактних міських фургонів. Високий попит також зберігали Mitsubishi L200, Peugeot Boxer, Peugeot Partner, KG Mobility Musso Grand, Renault Trafic, Toyota Proace, Fiat Ducato та Opel Movano.

Тобто ринок нових LCV зараз тяжіє до двох форматів: або компактні та середні фургони для щоденної роботи у місті, або пікапи для важчих умов експлуатації.

Що це означає для ринку

Лютневі результати показують, що ринок легкої комерційної техніки в Україні поступово змінюється. Якщо вживаний сегмент ще тримається на класичних лідерах, то нові автомобілі дедалі частіше купують не спонтанно, а під конкретні задачі та з розрахунком на довшу експлуатацію.

Фактично йдеться про професіоналізацію сегмента. Бізнес дедалі уважніше рахує не лише ціну купівлі, а й витрати на пальне, ремонт, простій техніки та гарантійну підтримку. Саме тому нові імпортні LCV зараз виглядають найстійкішим сегментом на цьому ринку.