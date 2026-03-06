Як отримати "права" на автобус

Категорія D у посвідченні водія надає право керувати автобусами, призначеними для перевезення пасажирів. Йдеться про транспортні засоби, у яких кількість місць для сидіння, окрім сидіння водія, перевищує 16. Як її відкрити розповіли у ГСЦ МВС.

Читайте також: На яких авто можна складати практичний іспит на "права"

Отримати таку категорію можуть водії, які досягли 21 року та відповідають визначеним українським законодавством вимогам щодо досвіду керування і підготовки.

Який стаж потрібен

Для відкриття категорії D водій повинен вже мати посвідчення водія однієї або кількох із таких категорій: B, C1, C або D1. Крім того, обов’язковою умовою є стаж керування транспортними засобами понад три роки.

Важливо враховувати, що період, коли водій був позбавлений права керування транспортними засобами, не зараховується до цього стажу. Тобто враховується лише фактичний час, протягом якого людина мала законне право керувати транспортом.

Яку підготовку необхідно пройти

Процедура відкриття категорії D передбачає кілька етапів підготовки.

Спочатку кандидат повинен опанувати теоретичну частину навчання. Це можна зробити самостійно або в автошколі відповідно до типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів.

Після підготовки необхідно скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС.

Наступний етап — практична підготовка з керування автобусом. Після її завершення кандидат складає практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС.

Чому вимоги є надто суворими

Категорія D пов’язана з перевезенням значної кількості пасажирів, тому до водіїв автобусів висуваються підвищені вимоги. Наявність попереднього досвіду керування транспортними засобами та обов’язкове проходження підготовки покликані забезпечити безпеку дорожнього руху і пасажирських перевезень.