Как получить "права" на автобус

ФОТО: freepik.com|
Водитель автобуса
Категория D в удостоверении водителя дает право управлять автобусами, предназначенными для перевозки пассажиров. Речь идет о транспортных средствах, в которых количество мест для сидения, кроме сиденья водителя, превышает 16. Как ее открыть рассказали в ГСЦ МВД.
Читайте также: На каких авто можно сдавать практический экзамен на "права"
Получить такую категорию могут водители, достигшие 21 года и соответствующие определенным украинским законодательством требованиям относительно опыта управления и подготовки.
Какой стаж нужен
Для открытия категории D водитель должен уже иметь водительское удостоверение одной или нескольких из следующих категорий: B, C1, C или D1. Кроме того, обязательным условием является стаж управления транспортными средствами более трех лет.
Важно учитывать, что период, когда водитель был лишен права управления транспортными средствами, не засчитывается в этот стаж. То есть учитывается только фактическое время, в течение которого человек имел законное право управлять транспортом.
Какую подготовку необходимо пройти
Процедура открытия категории D предусматривает несколько этапов подготовки.
Сначала кандидат должен освоить теоретическую часть обучения. Это можно сделать самостоятельно или в автошколе в соответствии с типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей транспортных средств.
После подготовки необходимо сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД.
Следующий этап - практическая подготовка по управлению автобусом. После ее завершения кандидат сдает практический экзамен в территориальном сервисном центре МВД.
Почему требования являются слишком строгими
Категория D связана с перевозкой значительного количества пассажиров, поэтому к водителям автобусов выдвигаются повышенные требования. Наличие предыдущего опыта управления транспортными средствами и обязательное прохождение подготовки призваны обеспечить безопасность дорожного движения и пассажирских перевозок.