Как получить "права" на автобус

Категория D в удостоверении водителя дает право управлять автобусами, предназначенными для перевозки пассажиров. Речь идет о транспортных средствах, в которых количество мест для сидения, кроме сиденья водителя, превышает 16. Как ее открыть рассказали в ГСЦ МВД.

Получить такую категорию могут водители, достигшие 21 года и соответствующие определенным украинским законодательством требованиям относительно опыта управления и подготовки.

Какой стаж нужен

Для открытия категории D водитель должен уже иметь водительское удостоверение одной или нескольких из следующих категорий: B, C1, C или D1. Кроме того, обязательным условием является стаж управления транспортными средствами более трех лет.

Важно учитывать, что период, когда водитель был лишен права управления транспортными средствами, не засчитывается в этот стаж. То есть учитывается только фактическое время, в течение которого человек имел законное право управлять транспортом.

Какую подготовку необходимо пройти

Процедура открытия категории D предусматривает несколько этапов подготовки.

Сначала кандидат должен освоить теоретическую часть обучения. Это можно сделать самостоятельно или в автошколе в соответствии с типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей транспортных средств.

После подготовки необходимо сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД.

Следующий этап - практическая подготовка по управлению автобусом. После ее завершения кандидат сдает практический экзамен в территориальном сервисном центре МВД.

Почему требования являются слишком строгими

Категория D связана с перевозкой значительного количества пассажиров, поэтому к водителям автобусов выдвигаются повышенные требования. Наличие предыдущего опыта управления транспортными средствами и обязательное прохождение подготовки призваны обеспечить безопасность дорожного движения и пассажирских перевозок.