Sprinter, Master и Hilux: самые популярные коммерческие авто февраля

В феврале 2026 года на рынке легких коммерческих автомобилей массой до 3,5 тонны было зафиксировано более 3 тысяч сделок. Как свидетельствуют данные Института исследований авторынка, наибольшую долю традиционно сформировали внутренние перепродажи, однако именно сегмент новых импортируемых LCV стал главным исключением из общей тенденции спада.

Также интересно как получить "права" на автобус

Подержанный рынок остыл после активных периодов

На внутреннем рынке подержанных легких коммерческих автомобилей в феврале заключили 1757 сделок. Это на 7,1% меньше, чем в январе, и на 30,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Подобная динамика свидетельствует, что рынок после предыдущих волн активности возвращается к более сдержанному ритму.

Похожая ситуация и в сегменте импорта подержанных малотоннажных грузовиков. В феврале первую регистрацию прошли 808 таких машин, что на 5,7% меньше в месячном измерении и на 10,5% меньше в годовом. Это означает, что бизнес и частные покупатели стали осторожнее относиться к обновлению парка старой техникой из-за рубежа.

Кто лидирует среди перепродаж

На внутреннем рынке лидерство сохраняют модели, которые давно стали основой малого бизнеса, логистики и сервисных перевозок. Чаще всего украинцы перепродавали Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master, Ford Transit и Volkswagen Transporter. Эти автомобили имеют репутацию универсальных рабочих машин, которые можно приспособить под очень разные задачи - от доставки товаров до пассажирских перевозок.

Заметную роль и в дальнейшем играет ГАЗель. Несмотря на почтенный возраст большинства таких машин, они остаются востребованными там, где главным критерием является минимальная стоимость входа. Также в верхней части рынка держатся Renault Kangoo, Renault Trafic, Volkswagen Crafter, Fiat Doblo и Mercedes-Benz Vito.

Какие модели пригоняли чаще всего

В сегменте подержанного импорта акценты немного другие. Здесь бизнес обычно ищет максимально практичные и свежие автомобили, которые можно быстро поставить на маршрут или в работу. Именно поэтому первое место занял Renault Master, который опередил Mercedes-Benz Sprinter. Такой результат легко объяснить: у Master более привлекательное соотношение цены, возраста и грузовых возможностей.

Также активно завозили Renault Trafic, Opel Movano, Volkswagen Crafter и Volkswagen Transporter. В более компактном классе стабильно присутствуют Renault Kangoo и Mercedes-Benz Vito. Не теряют позиций и различные версии Ford Transit, включая Transit Custom.

Новый сегмент показал лучшую динамику

Самое интересное изменение произошло на рынке новых импортируемых LCV. В феврале зарегистрировали 467 таких автомобилей, что на 6,1% больше, чем в январе, и на 24,5% больше по сравнению с февралем 2025 года. Это один из самых четких сигналов того, что часть компаний переходит от эксплуатации старого парка к покупке новой техники.

Новых автомобилей украинского производства или крупноузловой сборки было немного - всего 32 единицы. То есть общий рынок новых LCV в феврале составил 499 машин.

Что выбирали среди новых автомобилей

Самой популярной новой моделью месяца стала Toyota Hilux. Это еще раз подтверждает высокий спрос на рамные пикапы, которые в Украине давно выполняют роль универсального транспорта для бизнеса, энергетиков, строителей, аграриев и различных сервисных служб.

Второе место занял Renault Express, который оказался одним из самых привлекательных вариантов в классе компактных городских фургонов. Высокий спрос также сохраняли Mitsubishi L200, Peugeot Boxer, Peugeot Partner, KG Mobility Musso Grand, Renault Trafic, Toyota Proace, Fiat Ducato и Opel Movano.

То есть рынок новых LCV сейчас тяготеет к двум форматам: или компактные и средние фургоны для ежедневной работы в городе, или пикапы для тяжелых условий эксплуатации.

Также интересно Mercedes-Benz VLE открывает новую эру в роскошных минивэнах

Что это значит для рынка

Февральские результаты показывают, что рынок легкой коммерческой техники в Украине постепенно меняется. Если подержанный сегмент еще держится на классических лидерах, то новые автомобили все чаще покупают не спонтанно, а под конкретные задачи и с расчетом на долгую эксплуатацию.

Фактически речь идет о профессионализации сегмента. Бизнес все внимательнее считает не только цену покупки, но и расходы на топливо, ремонт, простой техники и гарантийную поддержку. Именно поэтому новые импортные LCV сейчас выглядят устойчивым сегментом на этом рынке.