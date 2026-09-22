Renault Rafale Hypnotic: лімітований кросовер отримав 300-сильний гібрид

Новинка побудована на базі топової версії Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4 300 hp Atelier Alpine та отримала ексклюзивний дизайн, спеціальне оздоблення салону і розширене стандартне оснащення.

Renault Rafale Hypnotic отримав темний дизайн

Головною особливістю нової версії стала ексклюзивна матова фарба Forest Black. Її доповнюють затемнена передня частина кузова з чорною решіткою радіатора, 21-дюймові легкосплавні диски з матовою поверхнею, глянцеві чорні елементи даху та спойлера багажника. Шильдик Atelier Alpine також виконаний у чорному кольорі.

За задумом Renault, поєднання темного кузова та контрастних глянцевих деталей має підкреслити спортивний характер Rafale Hypnotic.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Особливий салон та багате оснащення

Для лімітованої версії підготували окреме оздоблення салону. Сидіння обтягнуті поєднанням чорної Alcantara Titanium та текстурованої чорної оббивки. Їх доповнюють сині, білі та червоні контрастні шви, а також підсвічений логотип Alpine "A" на спинках.

На передній панелі та дверях використано чорні глянцеві вставки, а верхню частину передньої панелі оздоблено чорною Alcantara. Також передбачені чорні дверні кишені та килимки. Кожен автомобіль отримає індивідуальну табличку з номером екземпляра. До стандартного оснащення Renault Rafale Hypnotic також входять:

панорамний дах із технологією зміни прозорості Solarbay;

підігрів лобового скла;

проєкційний Head-Up Display;

преміальна аудіосистема Harman Kardon.

300-сильний гібрид та повний привід

Технічну основу Rafale Hypnotic становить силова установка hyper hybrid E-Tech 4x4 потужністю 300 кінських сил. Вона поєднує двигун внутрішнього згоряння з трьома електромоторами. Запас ходу в повністю електричному режимі заявлений на рівні до 105 кілометрів. Шасі моделі налаштоване інженерами Alpine Cars.

До комплексу входять повний привід, система підкермовування задніх коліс 4Control Advanced та інтелектуальна підвіска з камерою, яка використовує дані про дорожню поверхню для попереднього налаштування.

Renault Rafale Hypnotic випустять у 1500 екземплярах

Замовлення на лімітований Renault Rafale Hypnotic у 14 європейських країнах відкриють 1 жовтня 2026 року. До переліку входять Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Швейцарія, Болгарія, Бельгія, Австрія, Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Греція.

У Франції ціна Renault Rafale Hypnotic становить 63 550 євро. Також покупцям запропонують фінансову схему з щомісячним платежем від 560 євро. Загальний тираж становитиме лише 1500 пронумерованих автомобілів для Європи. Фактична кількість машин для кожної країни залежатиме від розподілу виробником. Перші автомобілі покупці мають отримати наприкінці 2026 року.

Rafale Hypnotic покажуть у Парижі

Публічний показ нової спеціальної версії відбудеться на стенді Renault під час Паризького автосалону 2026 року. Виставка проходитиме з 12 до 18 жовтня у виставковому центрі Paris Porte de Versailles. Назва Hypnotic, за поясненням Renault, має підкреслювати здатність автомобіля привертати увагу завдяки темному дизайну, обмеженому тиражу та поєднанню спортивних і преміальних характеристик.

Renault Rafale: ціни у Франції

Для порівняння, у Франції лінійка Renault Rafale починається з версії techno full hybrid E-Tech 200 за 46 750 євро. Вартість інших версій становить: