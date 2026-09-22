Renault Rafale Hypnotic: лимитированный кроссовер получил 300-сильный гибрид

Новинка построена на базе топовой версии Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4 300 hp Atelier Alpine и получила эксклюзивный дизайн, специальную отделку салона и расширенную стандартную оснастку.

Renault Rafale Hypnotic получил черный дизайн

Главной особенностью новой версии стала эксклюзивная краска матовая Forest Black. Ее дополняют затемненная передняя часть кузова с черной решеткой радиатора, 21-дюймовые легкосплавные диски с матовой поверхностью, черные глянцевые элементы крыши и спойлера багажника. Шильдик Atelier Alpine также выполнен в черном цвете.

По замыслу Renault, сочетание темного кузова и контрастных глянцевых деталей должно подчеркнуть спортивный характер Rafale Hypnotic.

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Особый салон и богатая оснастка

Для лимитированной версии подготовили отдельную отделку салона. Сидения обтянуты сочетанием черной Alcantara Titanium и текстурированной черной обивки. Их дополняют синие, белые и красные контрастные швы, а также подсвеченный логотип Alpine "A" на спинках.

На передней панели и дверях использованы черные глянцевые вставки, а верхняя часть передней панели украшена черной Alcantara. Также предусмотрены черные дверные карманы и коврики. Каждый автомобиль получит индивидуальную табличку с номером экземпляра. В стандартную оснастку Renault Rafale Hypnotic также входят:

панорамная крыша с технологией изменения прозрачности Solarbay;

подогрев лобового стекла;

проекционный Head-Up Display;

премиальная аудиосистема Harman Kardon

300-сильный гибрид и полный привод

Техническое основание Rafale Hypnotic составляет силовая установка hyper hybrid E-Tech 4x4 мощностью 300 лошадиных сил. Она совмещает двигатель внутреннего сгорания с тремя электромоторами. Запас хода в полностью электрическом режиме заявлен на уровне до 105 км. Шасси модели настроено инженерами Alpine Cars.

В комплекс входят полный привод, система подуправления задних колес 4Control Advanced и интеллектуальная подвеска с камерой, использующая данные о дорожной поверхности для предварительной настройки.

Renault Rafale Hypnotic выпустят в 1500 экземплярах

Заказы на лимитированный Renault Rafale Hypnotic в 14 европейских странах откроют 1 октября 2026 года. В список входят Франция, Германия, Испания, Италия, Швейцария, Болгария, Бельгия, Австрия, Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, Чехия и Греция.

Во Франции стоимость Renault Rafale Hypnotic составляет 63 550 евро. Также покупателям будет предложена финансовая схема с ежемесячным платежом от 560 евро. Общий тираж будет составлять всего 1500 пронумерованных автомобилей для Европы. Фактическое количество машин для каждой страны будет зависеть от распределения изготовителем. Первые автомобили покупатели должны получить в конце 2026 года.

Rafale Hypnotic покажут в Париже

Публичный показ новой специальной версии состоится на стенде Renault во время Парижского автосалона 2026 года. Выставка пройдет с 12 по 18 октября в выставочном центре Paris Porte de Versailles. Название Hypnotic, по объяснению Renault, должно подчеркивать способность автомобиля привлекать внимание благодаря темному дизайну, ограниченному тиражу и сочетанию спортивных и премиальных характеристик.

Renault Rafale: цены во Франции

Для сравнения, во Франции линейка Renault Rafale начинается с версии techno full hybrid E-Tech 200 за 46 750 евро. Стоимость других версий составляет: