Рестайлінгова Honda ZR-V 2026 дебютувала в Японії

Після майже чотирьох років на ринку Японії Honda ZR-V переходить у новий етап еволюції. Відтепер модель пропонується лише з гібридною силовою установкою e:HEV, яка вже знайома по європейських версіях, пише Carscoops.

Гібридна установка включає 2,0-літровий бензиновий двигун у парі з електромотором, що разом видають близько 184 кінських сил. Нагадаємо, що в Україні модель доступна саме у такому виконанні. Фактично, Honda прибрала класичний 1,5-літровий турбомотор, який раніше був базовим для кросовера на рідному ринку.

Мінімальні зміни в дизайні, але нові акценти

Зовні рестайлінг виглядає досить стримано. Honda ZR-V зберіг знайомий силует, але отримав нові кольори кузова та оновлені варіанти колісних дисків. У палітрі з’явилися свіжі відтінки, включаючи чорний перламутр, сірий металік та глибокий синій. Також доступні нові 18-дюймові диски з сучасним дизайном, що додають моделі більш актуального вигляду.

Окремої уваги заслуговує нова версія Cross Touring, яка вирізняється більш “позашляховим” стилем із додатковим захистом кузова, матовими чорними елементами та агресивнішим оформленням передньої частини.

Оснащення стало багатшим

Інтер’єр оновленого Honda ZR-V також не зазнав революцій, але отримав розширений список стандартного обладнання. Уже в базі доступні цифрова панель приладів, мультимедійна система з інтеграцією Google, підігрів сидінь та двозонний клімат-контроль. У дорожчих версіях додаються преміальні опції – аудіосистема Bose, шкіряний салон, атмосферне підсвічування та розширені системи допомоги водієві.

Новий курс Honda: менше бензину – більше електрифікації

Оновлення Honda ZR-V чітко демонструє стратегічний курс Honda – поступову відмову від традиційних двигунів внутрішнього згоряння на користь електрифікованих рішень. Хоча зміни у зовнішності та оснащенні виглядають косметичними, саме технічна трансформація робить цей рестайлінг по-справжньому важливим. І, схоже, у найближчі роки таких рішень від бренду стане ще більше.