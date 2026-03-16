Дизайнер показав Honda Civic нового покоління: чого очікувати від новинки?

Попередні дані свідчать, що модель стане більш динамічною у керуванні та ефективнішою у витраті пального, зазначають інсайдери Carscoops. Водночас дизайн автомобіля також зазнає еволюції – на рендерах незалежного дизайнера, відомого в мережі як @Theottle, видно нову світлодіодну оптику та перероблені форми бамперів, які надають седану більш витончених пропорцій.

Нове шасі та покращена керованість

Майбутній Honda Civic отримає жорсткішу конструкцію кузова та ширшу колію, що позитивно вплине на стабільність під час руху. Крім того, інженери готують нову систему керування динамікою – Motion Management System. Вона працюватиме разом із вдосконаленою системою Agile Handling Assist. Тепер у неї додано функцію контролю кренів, яка допомагає автомобілю залишатися більш збалансованим у поворотах і підвищує точність кермування.

Оновлений гібрид e:HEV

Одним із ключових нововведень стане модернізована гібридна силова установка Honda e:HEV. Вона поєднуватиме 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун із двома електромоторами. У компанії Honda очікують приблизно 30% покращення паливної ефективності, а також кращу динаміку порівняно з нинішніми гібридними версіями моделі.

Віртуальне перемикання передач

Ще однією цікавою особливістю стане система Honda S+ Shift. Вона вперше дебютувала на купе Honda Prelude. Ця технологія працює повністю програмно: вона імітує перемикання передач за допомогою зміни звуку та модуляції крутного моменту. Таким чином водій отримує більш емоційні відчуття від керування, навіть попри відсутність традиційної коробки передач.

Уніфікація з іншими моделями Honda

Щоб скоротити витрати на розробку, приблизно 60% компонентів нового Civic будуть спільними з іншими майбутніми моделями бренду. Зокрема, мова йде про такі автомобілі, як Honda HR-V, Honda CR-V та Honda Accord. Такий підхід дозволяє компанії швидше виводити нові моделі на ринок і водночас знижувати витрати на дослідження та розробку.

Конкуренція в сегменті лише посилиться

Коли новий Honda Civic вийде на ринок, йому доведеться змагатися з добре відомими суперниками. Серед головних конкурентів залишаться Toyota Corolla, яка також готується до зміни покоління, а також Hyundai Elantra, Kia K4 та Mazda3. З огляду на плани щодо легшої конструкції, нових технологій та більш ефективної гібридної системи, наступний Civic має всі шанси залишитися одним із ключових гравців у класі компактних автомобілів.