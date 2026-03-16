Дизайнер показал Honda Civic нового поколения: чего ожидать от новинки?

Предварительные данные свидетельствуют, что модель станет более динамичной в управлении и эффективной в расходе топлива, отмечают инсайдеры Carscoops. В то же время дизайн автомобиля также претерпит эволюцию – на рендерах независимого дизайнера, известного в сети как @Theottle, видно новую светодиодную оптику и переработанные формы бамперов, которые придают седану более изящные пропорции.

Новое шасси и улучшенная управляемость

Будущий Honda Civic получит более жесткую конструкцию кузова и более широкую колею, что положительно повлияет на стабильность при движении. Кроме того, инженеры готовят новую систему управления динамикой – Motion Management System. Она будет работать вместе с усовершенствованной системой Agile Handling Assist. Теперь в нее добавлена функция контроля кренов, которая помогает автомобилю оставаться более сбалансированным в поворотах и повышает точность управления.

Обновленный гибрид e:HEV

Одним из ключевых нововведений станет модернизированная гибридная силовая установка Honda e:HEV. Она будет сочетать 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с двумя электромоторами. В компании Honda ожидают примерно 30% улучшения топливной эффективности, а также лучшую динамику по сравнению с нынешними гибридными версиями модели.

Виртуальное переключение передач

Еще одной интересной особенностью станет система Honda S+ Shift. Она впервые дебютировала на купе Honda Prelude. Эта технология работает полностью программно: она имитирует переключение передач с помощью изменения звука и модуляции крутящего момента. Таким образом водитель получает более эмоциональные ощущения от управления, даже несмотря на отсутствие традиционной коробки передач.

Унификация с другими моделями Honda

Чтобы сократить расходы на разработку, примерно 60% компонентов нового Civic будут общими с другими будущими моделями бренда. В частности, речь идет о таких автомобилях, как Honda HR-V, Honda CR-V и Honda Accord. Такой подход позволяет компании быстрее выводить новые модели на рынок и одновременно снижать затраты на исследования и разработку.

Конкуренция в сегменте только усилится

Когда новый Honda Civic выйдет на рынок, ему придется соревноваться с хорошо известными соперниками. Среди главных конкурентов останутся Toyota Corolla, которая также готовится к смене поколения, а также Hyundai Elantra, Kia K4 и Mazda3. Учитывая планы по легкой конструкции, новых технологий и более эффективной гибридной системы, следующий Civic имеет все шансы остаться одним из ключевых игроков в классе компактных автомобилей.