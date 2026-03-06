Honda возрождает Honda Insight - теперь это полностью электрический кроссовер

Модель возвращается на рынок примерно через четыре года после завершения производства предыдущего поколения, и вместе с новой силовой установкой получает совершенно другой формат кузова, отмечает Auto24. За свою историю Insight уже менял форму: от компактного купе до хэтчбека, а затем и до седана. Теперь же он эволюционирует в популярный сегмент электрических кроссоверов.

Новый дизайн в стиле современных электромобилей

Обновленный Honda Insight получил современный дизайн, который соответствует тенденциям рынка электромобилей. Переднюю и заднюю части украшают светодиодные световые панели, а характерные фары в форме бумеранга создают узнаваемую световую подпись. По стилю новинка выглядит элегантно и современно, хотя ее дизайн не столь радикальный, как у концептуальных моделей электрической линейки Honda 0 Series.

В общем силуэте и деталях заметны также параллели с электромобилями, которые продаются на китайском рынке. В частности, как пишет Motor1, новый Insight имеет много общего с кроссовером Honda e:NS2, который выпустило совместное предприятие Dongfeng Honda в 2024 году.

Технические характеристики: электромотор и более 500 км запаса хода

Японский производитель пока не раскрыл всех технических характеристик новинки. Тем не менее, некоторые детали уже известны. Новый Honda Insight оснащен электродвигателем с крутящим моментом 310 Нм. У автомобиля также предусмотрен спортивный режим, который улучшает реакцию на акселератор и добавляет синтетические звуковые эффекты для более эмоционального управления.

Заявленный запас хода составляет более 500 км, хотя этот показатель измерен по циклу WLTC, который обычно демонстрирует несколько более оптимистичные результаты. По неофициальным данным, силовая установка может быть аналогичной той, что используется в модели Honda e:NS2. В этом случае электрокроссовер получает электромотор мощностью 201 л.с., аккумулятор емкостью 68,8 кВт-ч и запас хода до 545 км по циклу CLTC.

Салон с большим дисплеем и премиальной аудиосистемой

Интерьер нового Honda Insight выполнен в современном цифровом стиле. Центральное место занимает 12,8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, который работает вместе с 9,4-дюймовой цифровой панелью приборов. В отличие от многих глобальных моделей бренда, физических кнопок в салоне немного, а часть функций управления интегрирована в сенсорный интерфейс. Список оснащения включает:

аудиосистему Bose с 12 динамиками;

проекционный дисплей;

атмосферную подсветку салона;

вентилируемые передние сиденья;

электрорегулировка сидений;

подогрев руля.

Также автомобиль получил регулируемые задние сиденья, небольшой электрический люк и фронтальную камеру, записывающую видео, которая может быть полезной в случае ДТП.

Когда новый электрический Insight появится на рынке

Компания Honda планирует запустить продажи возрожденного Honda Insight в Японии уже этой весной. Прием предварительных заказов стартует 19 марта. Пока производитель не уточняет, где именно будет налажено производство электромобиля. Существует вероятность, что модель может производиться в Китае и экспортироваться на другие рынки, поскольку многие ее компоненты и дизайн имеют общие черты с китайскими электрическими моделями бренда.