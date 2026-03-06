Honda відроджує Honda Insight — тепер це повністю електричний кросовер

Модель повертається на ринок приблизно через чотири роки після завершення виробництва попереднього покоління, і разом із новою силовою установкою отримує зовсім інший формат кузова, зазначає Auto24. За свою історію Insight уже змінював форму: від компактного купе до хетчбека, а згодом і до седана. Тепер же він еволюціонує у популярний сегмент електричних кросоверів.

Читайте також: Honda Prelude нарощує продажі на 38% і вже випередила Subaru BRZ

Новий дизайн у стилі сучасних електромобілів

Оновлений Honda Insight отримав сучасний дизайн, який відповідає тенденціям ринку електромобілів. Передню та задню частини прикрашають світлодіодні світлові панелі, а характерні фари у формі бумеранга створюють впізнаваний світловий підпис. За стилем новинка виглядає елегантно та сучасно, хоча її дизайн не настільки радикальний, як у концептуальних моделей електричної лінійки Honda 0 Series.

У загальному силуеті та деталях помітні також паралелі з електромобілями, які продаються на китайському ринку. Зокрема, як пише Motor1, новий Insight має багато спільного з кросовером Honda e:NS2, який випустило спільне підприємство Dongfeng Honda у 2024 році.

Технічні характеристики: електромотор і понад 500 км запасу ходу

Японський виробник поки що не розкрив усіх технічних характеристик новинки. Проте деякі деталі вже відомі. Новий Honda Insight оснащений електродвигуном із крутним моментом 310 Нм. У автомобіля також передбачений спортивний режим, який покращує реакцію на акселератор та додає синтетичні звукові ефекти для більш емоційного керування.

Заявлений запас ходу становить понад 500 км, хоча цей показник виміряний за циклом WLTC, який зазвичай демонструє дещо оптимістичніші результати. За неофіційними даними, силова установка може бути аналогічною до тієї, що використовується у моделі Honda e:NS2. У цьому випадку електрокросовер отримує електромотор потужністю 201 к.с., акумулятор ємністю 68,8 кВт-год й запас ходу до 545 км за циклом CLTC.

Салон із великим дисплеєм та преміальною аудіосистемою

Інтер’єр нового Honda Insight виконаний у сучасному цифровому стилі. Центральне місце займає 12,8-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи, який працює разом із 9,4-дюймовою цифровою панеллю приладів. На відміну від багатьох глобальних моделей бренду, фізичних кнопок у салоні небагато, а частина функцій керування інтегрована у сенсорний інтерфейс. Список оснащення включає:

аудіосистему Bose із 12 динаміками;

проекційний дисплей;

атмосферне підсвічування салону;

вентильовані передні сидіння;

електрорегулювання сидінь;

підігрів керма.

Також автомобіль отримав регульовані задні сидіння, невеликий електричний люк та фронтальну камеру, що записує відео, яка може бути корисною у разі ДТП.

Також цікаво: Honda Accord у Китаї подешевшав майже на $15 000: в чому причина

Коли новий електричний Insight з’явиться на ринку

Компанія Honda планує запустити продажі відродженого Honda Insight у Японії вже цієї весни. Прийом попередніх замовлень стартує 19 березня. Поки що виробник не уточнює, де саме буде налагоджено виробництво електромобіля. Існує ймовірність, що модель може виготовлятися у Китаї та експортуватися на інші ринки, оскільки багато її компонентів і дизайн мають спільні риси з китайськими електричними моделями бренду.