Honda Prelude нарощує продажі на 38% і вже випередила Subaru BRZ

У лютому дилери Honda у США реалізували 299 екземплярів Prelude проти 216 у січні та 174 у грудні, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops. Для порівняння, Subaru продала 277 купе BRZ. Різниця мінімальна, однак для моделі, яка лише набирає обертів після обережного старту, це позитивний сигнал.

Нагадаємо: Honda Prelude став справжнім хітом серед 50-річних покупців

Водночас у масштабах бренду Prelude поки що залишається нішевим продуктом: загальні продажі Honda в США за місяць склали 97 226 автомобілів, що на 0,5% менше, ніж торік.

Успіхи кросоверів і седанів

Серед інших моделей Honda зростання показали:

Honda Passport — +35,7% (4 746 авто);

Honda Ridgeline — +22,2% (3 976 авто);

Honda Accord — +23,1% (10 966 авто);

Honda CR-V — +3,8% (31 625 авто);

Honda Pilot — +2,5% (10 460 авто).

Honda Passport

Водночас Honda Prologue продовжує втрачати позиції. Поставки впали на 63,6% через скасування федеральних податкових пільг на електромобілі. З початку року падіння сягає понад 74%. Негативну динаміку також показали Honda HR-V (–26%) та Honda Odyssey (–13,2%).

Також цікаво: Honda проти Hyundai: 5 ключових відмінностей, які варто знати перед купівлею авто

Acura зростає на 17%

Преміальний бренд Acura продемонстрував кращі результати: 10 936 проданих авто у лютому, що на 17,3% більше, ніж торік. Найбільший внесок зробив новий Acura ADX, який швидко став другою за популярністю моделлю бренду після Acura MDX. Також зросли продажі Acura Integra (+30,6%).

Натомість Acura TLX та Acura ZDX демонструють різке падіння. Виробництво Acura RDX планують припинити пізніше цього року, хоча модель має повернутися у 2028 році вже з гібридною силовою установкою.

Читайте також: Honda Accord у Китаї подешевшав майже на $15 000: в чому причина

Загальна картина

Попри зростання продажів Prelude на 38%, модель поки що не має суттєвого впливу на загальний результат бренду. Основні обсяги на ринку США забезпечують кросовери та масові седани. Однак символічна перемога над Subaru BRZ демонструє, що гібридне купе знаходить свого покупця навіть у складних умовах ринку.