Honda Prelude наращивает продажи на 38% и уже опередила Subaru BRZ

ФОТО: Honda|
Honda Prelude
В феврале дилеры Honda в США реализовали 299 экземпляров Prelude против 216 в январе и 174 в декабре, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops. Для сравнения, Subaru продала 277 купе BRZ. Разница минимальная, однако для модели, которая только набирает обороты после осторожного старта, это положительный сигнал.
Напомним: Honda Prelude стал настоящим хитом среди 50-летних покупателей
В то же время в масштабах бренда Prelude пока остается нишевым продуктом: общие продажи Honda в США за месяц составили 97 226 автомобилей, что на 0,5% меньше, чем в прошлом году.
Успехи кроссоверов и седанов
Среди других моделей Honda рост показали:
- Honda Passport - +35,7% (4 746 авто);
- Honda Ridgeline - +22,2% (3 976 авто);
- Honda Accord - +23,1% (10 966 авто);
- Honda CR-V - +3,8% (31 625 авто);
- Honda Pilot - +2,5% (10 460 авто).
Honda Passport
В то же время Honda Prologue продолжает терять позиции. Поставки упали на 63,6% из-за отмены федеральных налоговых льгот на электромобили. С начала года падение достигает более 74%. Негативную динамику также показали Honda HR-V (–26%) и Honda Odyssey (–13,2%).
Также интересно: Honda против Hyundai: 5 ключевых отличий, которые стоит знать перед покупкой авто
Acura растет на 17%
Премиальный бренд Acura продемонстрировал лучшие результаты: 10 936 проданных авто в феврале, что на 17,3% больше, чем в прошлом году. Наибольший вклад сделал новый Acura ADX, который быстро стал второй по популярности моделью бренда после Acura MDX. Также выросли продажи Acura Integra (+30,6%).
Зато Acura TLX и Acura ZDX демонстрируют резкое падение. Производство Acura RDX планируют прекратить позже в этом году, хотя модель должна вернуться в 2028 году уже с гибридной силовой установкой.
Читайте также: Honda Accord в Китае подешевел почти на $15 000: в чем причина
Общая картина
Несмотря на рост продаж Prelude на 38%, модель пока не оказывает существенного влияния на общий результат бренда. Основные объемы на рынке США обеспечивают кроссоверы и массовые седаны. Однако символическая победа над Subaru BRZ демонстрирует, что гибридное купе находит своего покупателя даже в сложных условиях рынка.