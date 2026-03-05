Укр
Ру

Honda Prelude наращивает продажи на 38% и уже опередила Subaru BRZ

Американское подразделение Honda по итогам февраля продемонстрировало незначительное общее снижение продаж, однако отдельные модели показали положительную динамику. Наиболее заметный скачок зафиксировал новый Honda Prelude, который увеличил реализацию на 38,4% по сравнению с январем и даже сумел опередить Subaru BRZ.
Honda Prelude вырос в продажах на 38% и опередил Subaru BRZ в продажах

ФОТО: Honda|

Honda Prelude

Данила Северенчук
logo5 марта, 14:20
logo0
logo0 мин

В феврале дилеры Honda в США реализовали 299 экземпляров Prelude против 216 в январе и 174 в декабре, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops. Для сравнения, Subaru продала 277 купе BRZ. Разница минимальная, однако для модели, которая только набирает обороты после осторожного старта, это положительный сигнал.

Напомним: Honda Prelude стал настоящим хитом среди 50-летних покупателей

В то же время в масштабах бренда Prelude пока остается нишевым продуктом: общие продажи Honda в США за месяц составили 97 226 автомобилей, что на 0,5% меньше, чем в прошлом году.

Успехи кроссоверов и седанов

Среди других моделей Honda рост показали:

  • Honda Passport - +35,7% (4 746 авто);
  • Honda Ridgeline - +22,2% (3 976 авто);
  • Honda Accord - +23,1% (10 966 авто);
  • Honda CR-V - +3,8% (31 625 авто);
  • Honda Pilot - +2,5% (10 460 авто).

Honda Passport

В то же время Honda Prologue продолжает терять позиции. Поставки упали на 63,6% из-за отмены федеральных налоговых льгот на электромобили. С начала года падение достигает более 74%. Негативную динамику также показали Honda HR-V (–26%) и Honda Odyssey (–13,2%).

Также интересно: Honda против Hyundai: 5 ключевых отличий, которые стоит знать перед покупкой авто

Acura растет на 17%

Премиальный бренд Acura продемонстрировал лучшие результаты: 10 936 проданных авто в феврале, что на 17,3% больше, чем в прошлом году. Наибольший вклад сделал новый Acura ADX, который быстро стал второй по популярности моделью бренда после Acura MDX. Также выросли продажи Acura Integra (+30,6%).

Зато Acura TLX и Acura ZDX демонстрируют резкое падение. Производство Acura RDX планируют прекратить позже в этом году, хотя модель должна вернуться в 2028 году уже с гибридной силовой установкой.

Читайте также: Honda Accord в Китае подешевел почти на $15 000: в чем причина

Общая картина

Несмотря на рост продаж Prelude на 38%, модель пока не оказывает существенного влияния на общий результат бренда. Основные объемы на рынке США обеспечивают кроссоверы и массовые седаны. Однако символическая победа над Subaru BRZ демонстрирует, что гибридное купе находит своего покупателя даже в сложных условиях рынка.

#Aвтобизнес #Фото #BRZ 2017 #Prelude #Honda #Новости #Subaru #Acura #США