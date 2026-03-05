Honda Prelude наращивает продажи на 38% и уже опередила Subaru BRZ

В феврале дилеры Honda в США реализовали 299 экземпляров Prelude против 216 в январе и 174 в декабре, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops. Для сравнения, Subaru продала 277 купе BRZ. Разница минимальная, однако для модели, которая только набирает обороты после осторожного старта, это положительный сигнал.

Напомним: Honda Prelude стал настоящим хитом среди 50-летних покупателей

В то же время в масштабах бренда Prelude пока остается нишевым продуктом: общие продажи Honda в США за месяц составили 97 226 автомобилей, что на 0,5% меньше, чем в прошлом году.

Успехи кроссоверов и седанов

Среди других моделей Honda рост показали:

Honda Passport - +35,7% (4 746 авто);

Honda Ridgeline - +22,2% (3 976 авто);

Honda Accord - +23,1% (10 966 авто);

Honda CR-V - +3,8% (31 625 авто);

Honda Pilot - +2,5% (10 460 авто).

Honda Passport

В то же время Honda Prologue продолжает терять позиции. Поставки упали на 63,6% из-за отмены федеральных налоговых льгот на электромобили. С начала года падение достигает более 74%. Негативную динамику также показали Honda HR-V (–26%) и Honda Odyssey (–13,2%).

Также интересно: Honda против Hyundai: 5 ключевых отличий, которые стоит знать перед покупкой авто

Acura растет на 17%

Премиальный бренд Acura продемонстрировал лучшие результаты: 10 936 проданных авто в феврале, что на 17,3% больше, чем в прошлом году. Наибольший вклад сделал новый Acura ADX, который быстро стал второй по популярности моделью бренда после Acura MDX. Также выросли продажи Acura Integra (+30,6%).

Зато Acura TLX и Acura ZDX демонстрируют резкое падение. Производство Acura RDX планируют прекратить позже в этом году, хотя модель должна вернуться в 2028 году уже с гибридной силовой установкой.

Читайте также: Honda Accord в Китае подешевел почти на $15 000: в чем причина

Общая картина

Несмотря на рост продаж Prelude на 38%, модель пока не оказывает существенного влияния на общий результат бренда. Основные объемы на рынке США обеспечивают кроссоверы и массовые седаны. Однако символическая победа над Subaru BRZ демонстрирует, что гибридное купе находит своего покупателя даже в сложных условиях рынка.