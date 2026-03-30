Рестайлинговая Honda ZR-V 2026 дебютировала в Японии

После почти четырех лет на рынке Японии Honda ZR-V переходит в новый этап эволюции. Отныне модель предлагается только с гибридной силовой установкой e:HEV, которая уже знакома по европейским версиям, пишет Carscoops.

Читайте также: Дизайнер показал Honda Civic нового поколения: чего ожидать от новинки?

Гибридная установка включает 2,0-литровый бензиновый двигатель в паре с электромотором, что вместе выдают около 184 лошадиных сил. Напомним, что в Украине модель доступна именно в таком исполнении. Фактически, Honda убрала классический 1,5-литровый турбомотор, который ранее был базовым для кроссовера на родном рынке.

Минимальные изменения в дизайне, но новые акценты

Внешне рестайлинг выглядит довольно сдержанно. Honda ZR-V сохранил знакомый силуэт, но получил новые цвета кузова и обновленные варианты колесных дисков. В палитре появились свежие оттенки, включая черный перламутр, серый металлик и глубокий синий. Также доступны новые 18-дюймовые диски с современным дизайном, придающие модели более актуальный вид.

Отдельного внимания заслуживает новая версия Cross Touring, которая отличается более “внедорожным” стилем с дополнительной защитой кузова, матовыми черными элементами и более агрессивным оформлением передней части.

Оснащение стало богаче

Интерьер обновленного Honda ZR-V также не претерпел революций, но получил расширенный список стандартного оборудования. Уже в базе доступны цифровая панель приборов, мультимедийная система с интеграцией Google, подогрев сидений и двухзонный климат-контроль. В более дорогих версиях добавляются премиальные опции – аудиосистема Bose, кожаный салон, атмосферная подсветка и расширенные системы помощи водителю.

Полезно: Тест-драйв Honda ZR-V: спорткар для экономных

Новый курс Honda: меньше бензина – больше электрификации

Обновление Honda ZR-V четко демонстрирует стратегический курс Honda – постепенный отказ от традиционных двигателей внутреннего сгорания в пользу электрифицированных решений. Хотя изменения во внешности и оснащении выглядят косметическими, именно техническая трансформация делает этот рестайлинг по-настоящему важным. И, похоже, в ближайшие годы таких решений от бренда станет еще больше.