Ретроавтомобілі в Україні знову хочуть легалізувати: що пропонує законопроєкт

Про деталі нового механізму розповів Інститут досліджень авторинку. Законопроєкт №16199 зареєстрували у Верховній Раді 29 жовтня 2026 року, однак важливо одразу уточнити: це поки що лише пропозиція, яка має пройти комітети, голосування парламенту та інші передбачені законом процедури.

Сьогодні старовинне авто можна привезти, але їздити на ньому не вийде

Головна проблема українських колекціонерів полягає в тому, що митне оформлення і державна реєстрація фактично існують окремо одне від одного.

Старий автомобіль можна ввезти як колекційний предмет, підтвердивши його походження, вік та історичну цінність. Але після цього власник стикається з наступним бар'єром: спеціальної зрозумілої процедури постановки такого автомобіля на облік для руху дорогами фактично немає.

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Особливою проблемою залишається екологічний стандарт Євро-2. Для звичайного вживаного легковика він потрібен під час першої реєстрації в Україні, але автомобіль 1950-х, 1960-х чи навіть початку 1990-х років просто фізично не може йому відповідати без серйозної зміни конструкції.

Auto24 звертав увагу на цю проблему ще кілька років тому. Коли українці знайшли у США колекцію Mercedes, Jaguar та Porsche, привезти частину цих машин в Україну для нормальної дорожньої експлуатації не мало сенсу саме через відсутність окремого режиму для історичних автомобілів.

Ретроавтомобілем стане не кожна стара машина

Законопроєкт пропонує встановити базову вікову межу у 30 років, але просто старого року випуску буде недостатньо.

Тип або модель автомобіля вже не повинні вироблятися, а сама машина має залишатися оригінальним екземпляром, який збережений або відновлений в історично правильному стані. Важливо зберегти конструкцію шасі, кузова, кермового управління, гальм, трансмісії, підвіски та двигуна.

Таким чином, умовна "Волга" або ВАЗ 1980-х років, якими щодня їздять на роботу, не отримають історичний статус автоматично лише через свій вік. Інша справа - добре збережений або професійно відреставрований екземпляр тієї самої моделі, який утримують як частину автомобільної історії.

В Україні такий сегмент уже існує. Auto24, наприклад, аналізував цікаві ретроавтомобілі, які офіційно продавали на внутрішньому ринку у 2025 році, серед яких були машини довоєнного та післявоєнного періодів.

Реставрувати машину дозволять

Історичний статус не означатиме, що автомобіль має десятиліттями залишатися абсолютно недоторканим. Зношені або пошкоджені деталі дозволятиметься замінювати історично відповідними, якщо при цьому зберігається ідентичність конкретного автомобіля та можна простежити походження деталей і виконаних робіт.

Це важлива різниця між реставрацією і фактичним створенням іншої машини під документами старого автомобіля. Саме тому проєкт окремо вводить поняття репліки та реконструйованого транспортного засобу.

Для машин віком понад 30 років можуть прибрати бар'єр Євро-2

Одна з найважливіших запропонованих змін стосується екологічних вимог. Проєкт передбачає можливість не застосовувати визначені екологічні обмеження до транспортних засобів, від року виготовлення яких минуло 30 і більше років.

Причому це може бути корисно не лише автомобілям, які оформлюватимуть саме як історичні. Власник зможе піти звичайним шляхом ввезення автомобіля 30+, сплатити передбачені податки, підтвердити його безпеку та зареєструвати машину без отримання історичної відмітки.

Авто 1988 року потенційно можна буде ввезти як звичайний старий автомобіль, а рідкісне авто того самого року в оригінальному стані - оформити як історичний. Фото Magnific.

30 років не означають безкоштовне розмитнення

Сам по собі вік понад 30 років не звільнятиме машину від митних платежів. При звичайному імпорті залишаються мито, акциз і ПДВ відповідно до чинних правил.

Окремий режим існує для культурних цінностей віком 50 років і більше за умови правильної класифікації та виконання інших законодавчих вимог. Тому автомобіль віком 30-49 років може отримати статус історичного, але це зовсім не означає, що його можна буде ввезти без податків.

З'явиться зрозуміліша експертиза

Сьогодні одна з проблем колекціонера полягає в тому, що ще до покупки машини за кордоном складно точно зрозуміти, які саме документи знадобляться і чи визнають автомобіль колекційним.

Законопроєкт пропонує створити відкритий перелік незалежних фахівців, які зможуть проводити історичну експертизу. До нього можуть входити спеціалісти клубів, громадських організацій, державних і приватних музеїв та незалежні експерти.

Для підтвердження історії дозволять використовувати архівні документи, каталоги, креслення, старі фотографії, технічні видання, результати огляду та матеріали реставрації. При цьому власника не повинні змушувати одночасно подавати всі можливі типи доказів.

Для митниці експертний висновок має стати основним документом, який підтверджує історичні характеристики конкретної машини, хоча остаточне рішення щодо митної класифікації все одно залишатиметься за митниками.

Машину під реставрацію можна буде спочатку ввезти, а вже потім довести до ладу

Ще одна важлива зміна стосується автомобілів, які купують не готовими до дороги, а саме під відновлення.

Проєкт пропонує розділити митне оформлення та дорожній допуск. Тобто автомобіль можна буде спочатку законно ввезти в Україну, потім відреставрувати і вже після завершення робіт проходити перевірку безпеки перед першою державною реєстрацією.

Для ретротехніки це набагато логічніше, адже знайти за кордоном 60-річний автомобіль, який одразу відповідає всім вимогам для експлуатації, часто майже неможливо.

Про те, наскільки складним і дорогим може бути саме відновлення, Auto24 раніше розповідав у матеріалі про вибір ретроавтомобіля для колекції: сама купівля старої машини нерідко виявляється лише найпростішою частиною всього проєкту.

Після перевірки автомобіль отримає офіційну відмітку "історичний"

Після відновлення автомобіль повинен буде пройти індивідуальне підтвердження відповідності вимогам безпеки, але оцінювати його пропонують з урахуванням року виробництва та оригінальної конструкції.

Наприклад, відсутність сучасної системи, якої в машині не існувало із заводу, сама по собі не повинна стати причиною відмови у реєстрації.

Після успішної перевірки власник отримає сертифікат індивідуального затвердження, з яким можна буде провести першу державну реєстрацію. У реєстрі та документах автомобіля з'явиться спеціальна відмітка "історичний".

Для таких машин, а також реплік та реконструкцій проєкт передбачає навіть окремий виняток щодо правого розташування керма.

Репліки теж можна буде легально зареєструвати

Проєкт намагається вирішити ще одну проблему українських ентузіастів - саморобні репліки класичних автомобілів.

Реплікою вважатиметься новостворена машина, яка відтворює історичну модель або конкретний автомобіль. Реконструйований транспортний засіб може складатися з основних частин кількох старих машин, але при цьому не зберігає безперервної ідентичності одного оригінального екземпляра.

Такі автомобілі не можна буде видавати за справжні історичні оригінали. Їх пропонують реєструвати за фактичним роком завершення виготовлення із зазначенням справжнього виробника, яким може бути навіть фізична особа.

Перенести VIN або рік випуску історичного прототипу на новозбудовану машину буде не можна. Фото Magnific.

Старі машини, які вже є в Україні, теж зможуть отримати статус

Зміни розраховані не лише на майбутній імпорт. Власники автомобілів, які давно перебувають в Україні, також зможуть пройти експертизу та внести історичний статус до реєстраційних документів.

Це особливо важливо для машин із дуже старими документами або взагалі без сучасного VIN. Якщо завод свого часу використовував номер двигуна, рами, шасі чи кузова, такі позначення можна буде використати для ідентифікації.

Якщо первісний номер природно втрачений і немає ознак незаконного втручання, проєкт передбачає можливість присвоєння державного облікового ідентифікатора.

Auto24 розповідав, що у Великій Британії знайшли унікальну колекцію авто, де більшість машин була випущена ще до Першої світової війни.

Навіть загублений старий техпаспорт не обов'язково поставить хрест на машині

Для історичних транспортних засобів, які вже перебували в Україні до появи майбутнього закону, пропонується дворічний перехідний механізм.

Сервісний центр МВС зможе сформувати електронну справу автомобіля і самостійно отримувати частину інформації з доступних державних джерел та архівів.

Це може допомогти у типових для старої техніки ситуаціях, коли техпаспорт давно втрачений, власник помер, автомобіль кілька разів переходив із рук у руки без нормальної перереєстрації або машина взагалі не потрапила до сучасних електронних баз.

Водночас сам факт наявності автомобіля не створюватиме права власності. За потреби доведеться використовувати договори, спадкові документи, архівні записи або звертатися до суду. Так само новий механізм не зможе легалізувати викрадену машину, автомобіль із підробленими номерами чи невирішеним правовим спором.

Навіщо все це потрібно, крім радості колекціонерів

Легалізація історичних автомобілів може створити навколо них цілий окремий сегмент економіки. Ретромашина потребує реставратора, моториста, кузовника, майстра салону, фахівців із деталей, документування, транспортування та спеціального зберігання.

Музеї отримують можливість легально поповнювати колекції, автомобільні клуби - проводити виставки та історичні ралі, а майстерні - братися за довгі реставраційні проєкти з більш зрозумілим юридичним результатом.

Саме тому історичний автомобіль у Європі давно розглядають не просто як старий транспорт. У Польщі такі машини мають окрему процедуру та характерні жовті номерні знаки, а в Німеччині існує історична реєстрація з літерою H.

Ретроавтомобілям в Україні хочуть дозволити легально їздити дорогами. Фото Magnific

Але масової навали 30-річних машин чекати не варто

Окремий режим для старих автомобілів зовсім не означає, що Україну одразу заповнять дешеві машини 1980-х та початку 1990-х років.

За підрахунками Інституту досліджень авторинку, наприкінці жовтня автомобілі з першою реєстрацією до 1995 року включно становили близько 2,4% пропозиції легковиків на mobile.de. На польському OTOMOTO частка машин 1995 року та старших була близько 0,7%.

До ціни самого автомобіля все одно потрібно додавати доставку, податки, реставрацію та подальше утримання. Тому основними покупцями, найімовірніше, залишаться колекціонери та ентузіасти, а не водії, які просто шукають найдешевший транспорт.

Коли нові правила можуть запрацювати

Поки що відповідь проста: не скоро і не гарантовано. Законопроєкт №16199 лише зареєстрований у Верховній Раді. Йому ще потрібно пройти профільні комітети та парламентський розгляд, отримати необхідну кількість голосів, а після ухвалення пройти процедуру підписання й офіційного оприлюднення.

Причому фінальний текст може суттєво змінитися під час розгляду. У нинішній редакції основні норми мають запрацювати через три місяці після опублікування закону. Однак уряду після цього ще доведеться затвердити конкретні процедури експертизи, перевірки безпеки, державної реєстрації та обміну інформацією.

Подібну спробу Україна вже робила: законопроєкт про історичні транспортні засоби подавали ще у 2017 році, але у 2019-му його відкликали.

Тому власникам старовинних машин поки зарано готувати документи для нової реєстрації. Але якщо цього разу законопроєкт пройде весь шлях, в Україні вперше може з'явитися нормальний механізм, за яким ретроавтомобіль можна буде не лише привезти та поставити в гараж, а й відреставрувати, офіційно зареєструвати та законно виїхати на ньому на дорогу.