Ретроавтомобили в Украине снова хотят легализовать: что предлагает законопроект

О деталях нового механизма рассказал Институт исследований авторынка. Законопроект №16199 зарегистрировали в Верховной Раде 29 октября 2026, однако важно сразу уточнить: это пока только предложение, которое должно пройти комитеты, голосование парламента и другие предусмотренные законом процедуры.

Сегодня старинный автомобиль можно привезти, но ездить на нем не получится

Главная проблема украинских коллекционеров состоит в том, что таможенное оформление и государственная регистрация фактически существуют отдельно друг от друга.

Подержанный автомобиль можно ввезти как коллекционный предмет, подтвердив его происхождение, возраст и историческую ценность. Но после этого владелец сталкивается со следующим барьером: специальной вразумительной процедуры постановки такого автомобиля на учет для движения по дорогам фактически нет.

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Особой проблемой остается экологический стандарт Евро-2. Для обычной подержанной легковушки она нужна во время первой регистрации в Украине, но автомобиль 1950-х, 1960-х или даже начала 1990-х годов просто физически не может ему отвечать без серьезного изменения конструкции.

Auto24 обращал внимание на эту проблему еще несколько лет назад. Когда украинцы нашли в США коллекцию Mercedes, Jaguar и Porsche, привезти часть этих машин в Украину для нормальной дорожной эксплуатации не имело смысла именно из-за отсутствия отдельного режима для исторических автомобилей.

Ретроавтомобилем станет не каждая подержанная машина

Законопроект предлагает установить базовый возрастной предел в 30 лет, но просто старого года выпуска будет недостаточно.

Тип или модель автомобиля уже не должны производиться, а сама машина должна оставаться оригинальным экземпляром, сохраненным или восстановленным в исторически правильном состоянии. Важно сохранить конструкцию шасси, кузова, рулевого управления, тормозов, трансмиссии, подвески и двигателя.

Таким образом, условная "Волга" или ВАЗ 1980-х годов, по которым каждый день ездят на работу, не получат исторический статус автоматически только из-за своего возраста. Другое дело – хорошо сохранившийся или профессионально отреставрированный экземпляр той же модели, который удерживают как часть автомобильной истории.

В Украине подобный сегмент уже существует. Auto24, например, анализировал интересные ретроавтомобили, официально продаваемые на внутреннем рынке в 2025 году, среди которых были машины довоенного и послевоенного периодов.

Реставрировать машину позволят

Исторический статус не будет означать, что автомобиль должен десятилетиями оставаться совершенно нетронутым. Изношенные или поврежденные детали будут заменяться исторически соответствующими, если при этом сохраняется идентичность конкретного автомобиля и можно проследить происхождение деталей и выполненных работ.

Это важная разница между реставрацией и фактическим созданием другой машины под документами подержанного автомобиля. Именно поэтому проект вводит понятие реплики и реконструированного транспортного средства.

Для машин старше 30 лет могут убрать барьер Евро-2

Одно из важнейших предложенных изменений касается экологических требований. Проект предусматривает возможность не применять определенные экологические ограничения на транспортные средства, от года изготовления которых прошло 30 и более лет.

Причем это может быть полезно не только автомобилям, которые будут оформлять именно исторические. Владелец сможет пойти по обычному пути ввоза автомобиля 30+, уплатить предусмотренные налоги, подтвердить его безопасность и зарегистрировать машину без получения исторической отметки.

Автомобиль 1988 года потенциально можно будет ввезти как обычный подержанный автомобиль, а редкое авто того же года в оригинальном состоянии – оформить как исторический. Фото Magnific.

30 лет не означают бесплатное растаможивание

Сам по себе возраст более 30 лет не будет освобождать машину от таможенных платежей. При обычном импорте остаются пошлины, акциз и НДС в соответствии с действующими правилами.

Отдельный режим существует для культурных ценностей в возрасте 50 лет и более при правильной классификации и выполнении других законодательных требований. Поэтому автомобиль в возрасте 30-49 лет может получить статус исторического, но это совсем не значит, что его можно будет ввезти без налогов.

Появится более понятная экспертиза

Сегодня одна из проблем коллекционера состоит в том, что еще до покупки машины за границей сложно точно понять, какие именно документы понадобятся и признают ли автомобиль коллекционным.

Законопроект предлагает создать открытый список независимых специалистов, которые смогут проводить историческую экспертизу. В него могут входить специалисты клубов, общественных организаций, государственных и частных музеев и независимые эксперты.

Для подтверждения истории разрешат использовать архивные документы, каталоги, чертежи, старые фотографии, технические издания, результаты обзора и материалы реставрации. При этом владельца не должны вынуждать одновременно представлять все возможные типы доказательств.

Для таможни экспертное заключение должно стать основным документом, подтверждающим исторические характеристики конкретной машины, хотя окончательное решение о таможенной классификации все равно будет оставаться за таможенниками.

Машину под реставрацию можно будет сначала ввезти, а уже потом привести в порядок.

Еще одно немаловажное изменение касается автомобилей, которые покупают не готовыми к дороге, а именно под восстановление.

Проект предлагает разделить таможенное оформление и дорожный допуск. То есть, автомобиль можно будет сначала законно ввезти в Украину, потом отреставрировать и уже после завершения работ проходить проверку безопасности перед первой государственной регистрацией.

Для ретротехники это гораздо логичнее, ведь найти за границей 60-летний автомобиль, сразу отвечающий всем требованиям для эксплуатации, часто почти невозможно.

О том, насколько сложным и дорогим может быть само восстановление, Auto24 раньше рассказывал в материале о выборе ретроавтомобиля для коллекции: сама покупка подержанной машины нередко оказывается лишь самой простой частью всего проекта.

После проверки автомобиль получит официальную отметку "исторический"

После обновления автомобиль должен будет пройти индивидуальное подтверждение соответствия требованиям безопасности, но оценивать его предлагают с учетом года производства и оригинальной конструкции.

К примеру, отсутствие современной системы, которой в машине не существовало с завода, само по себе не должно стать причиной отказа в регистрации.

После успешной проверки владелец получит сертификат индивидуального утверждения, с которым можно провести первую государственную регистрацию. В реестре и документах автомобиля появится специальная отметка "историческая".

Для таких машин, а также реплик и реконструкций проект предусматривает даже отдельное исключение правого расположения руля.

Реплики тоже можно будет легально зарегистрировать

Проект пытается решить еще одну проблему украинских энтузиастов – самодельные реплики классических автомобилей.

Репликой будет считаться новая машина, которая воспроизводит историческую модель или конкретный автомобиль. Реконструированное транспортное средство может состоять из основных частей нескольких подержанных машин, но при этом не сохраняет непрерывную идентичность одного оригинального экземпляра.

Такие автомобили нельзя будет выдавать за настоящие исторические подлинники. Их предлагают регистрировать по фактическому году завершения изготовления с указанием настоящего производителя, которым может быть даже физическое лицо.

Перенести VIN или год выпуска исторического прототипа на новую машину будет нельзя. Фото Magnific.

Подержанные машины, которые уже есть в Украине, тоже смогут получить статус

Изменения рассчитаны не только на будущий импорт. Владельцы автомобилей, давно находящихся в Украине, также смогут пройти экспертизу и внести исторический статус в регистрационные документы.

Это особенно важно для машин с очень старыми документами или вообще без современного VIN. Если завод в свое время использовал номер двигателя, рамы, шасси или кузова, такие обозначения можно использовать для идентификации.

Если первоначальный номер естественно утрачен и отсутствуют признаки незаконного вмешательства, проект предусматривает возможность присвоения государственного учетного идентификатора.

Auto24 рассказывал, что в Великобритании нашли уникальную коллекцию авто, где большинство машин было выпущено еще до Первой мировой войны.

Даже потерянный старый техпаспорт не обязательно поставит крест на машине.

Для исторических транспортных средств, уже находившихся в Украине до появления будущего закона, предлагается двухлетний переходный механизм.

Сервисный центр МВД сможет сформировать электронное дело автомобиля и самостоятельно получать часть информации из доступных государственных источников и архивов.

Это может помочь в типичных для старой техники ситуациях, когда техпаспорт давно потерян, владелец скончался, автомобиль несколько раз переходил из рук в руки без нормальной перерегистрации или машина вообще не попала в современные электронные базы.

В то же время, сам факт наличия автомобиля не будет создавать права собственности. При необходимости придется использовать договоры, наследственные документы, архивные записи или обращаться в суд. Так же новый механизм не сможет легализовать угнанную машину, автомобиль с поддельными номерами или нерешенным правовым спором.

Зачем все это нужно, кроме радости коллекционеров

Легализация исторических автомобилей может создать вокруг них отдельный сегмент экономики. Ретромашина нуждается в реставраторе, мотористе, кузовнике, мастере салона, специалистах по деталям, документировании, транспортировке и специальном хранении.

Музеи получают возможность легально пополнять коллекции, автомобильные клубы – проводить выставки и исторические ралли, а мастерские – браться за длинные реставрационные проекты с более понятным юридическим результатом.

Именно поэтому исторический автомобиль в Европе давно рассматривают не просто старый транспорт. В Польше такие машины имеют отдельную процедуру и характерные желтые номерные знаки, а в Германии есть историческая регистрация с буквой H.

Ретроавтомобилям в Украине хотят разрешить легально ездить по дорогам. Фото Magnific

Но массового нашествия 30-летних машин ждать не стоит

Отдельный режим для подержанных автомобилей совсем не означает, что Украину сразу заполнят дешевые машины 1980-х и начала 1990-х годов.

По подсчетам Института исследований авторынка, в конце октября автомобили с первой регистрацией к 1995 году включали около 2,4% предложения легковых автомобилей на mobile.de. На польском OTOMOTO доля машин 1995 года и старше была около 0,7%.

К цене самого автомобиля все равно нужно прибавлять доставку, налоги, реставрацию и дальнейшее содержание. Поэтому основными покупателями, вероятнее всего, останутся коллекционеры и энтузиасты, а не водители, которые просто ищут самый дешевый транспорт.

Когда новые правила могут заработать

Пока ответ прост: не скоро и не гарантирован. Законопроект №16199 только зарегистрирован в Верховной Раде. Ему еще предстоит пройти профильные комитеты и парламентское разбирательство, получить необходимое количество голосов, а после принятия пройти процедуру подписания и официального обнародования.

Причем финальный текст может существенно измениться при рассмотрении. В нынешней редакции основные нормы должны заработать три месяца спустя после опубликования закона. Однако правительству после этого еще предстоит утвердить конкретные процедуры экспертизы, проверки безопасности, государственной регистрации и обмена информацией.

Подобную попытку Украина уже предпринимала: законопроект об исторических транспортных средствах подавали еще в 2017 году, но в 2019-м его отозвали.

Поэтому владельцам старинных машин пока рано готовить документы для новой регистрации. Но если в этот раз законопроект пройдет весь путь, в Украине впервые может появиться нормальный механизм, по которому ретроавтомобиль можно будет не только привезти и поставить в гараж, но и отреставрировать, официально зарегистрировать и законно выехать на дорогу.