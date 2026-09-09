Революція під капотом: стартувало виробництво батарей, які заряджаються за 10 хвилин

Світ електромобілів стоїть на порозі радикальних змін завдяки запуску конвеєра з випуску акумуляторів абсолютно нового типу. Ця технологія обіцяє назавжди вирішити проблему довгого заряджання та страху перед пожежами після ДТП.

Як повідомляє авторитетне профільне видання InsideEVs, 2 вересня 2026 року тайванська компанія ProLogium офіційно оголосила про запуск масового виробництва перших у світі сертифікованих повністю твердотільних акумуляторів. Йдеться про великі автомобільні комірки нового покоління Gen 3.5, які вже почали сходити з конвеєра.

Що відомо про батареї Gen 3.5?

В основі цих елементів лежить фірмова запатентована архітектура Logithium™, яку розробники вдосконалювали ще з 2012 року. Нова велика автомобільна комірка має ємність 185,4 ампер-години. За результатами незалежних тестів німецького сертифікаційного гіганта TÜV Rheinland, гравіметрична щільність енергії становить вражаючі 381 Вт·год/кг, а об'ємна – 903 Вт·год/л. Для розуміння адекватності цих цифр: найпоширеніші сьогодні нікель-марганець-кобальтові (NMC) батареї видають максимум близько 300 Вт·год/кг, а дешевші та популярні літій-залізо-фосфатні (LFP) взагалі скромні 150–200 Вт·год/кг.

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Найцікавіше криється у термінологічній війні, яка останнім часом точиться на ринку. Багато виробників, як-от китайський бренд IM Motors зі своїми батареями від QingTao, гучно називали свої продукти "твердотільними", хоча всередині все ще хлюпав рідкий електроліт. Щоб покласти край цим маніпуляціям, у липні 2026 року в Китаї запровадили жорсткий стандарт GB/T 43568-2026, який уже подано до Міжнародної електротехнічної комісії (IEC) для глобального затвердження.

Саме за цією новою методикою компанія UL Solutions протестувала комірки ProLogium. Елемент тримали у вакуумі протягом шести годин при стабільній температурі 120 градусів за Цельсієм. Зафіксована втрата ваги склала мізерні 0,05%, що вдесятеро менше за максимально допустимий поріг у 0,5%. Це офіційно і беззаперечно доводить, що перед нами справжня, повністю "суха" твердотільна батарея.

Чим вони кращі за звичайні акумулятори?

Конструктивно осередок Gen 3.5 використовує композитний твердий електроліт та керамічний сепаратор із запатентованою рамковою структурою країв. Це створює додаткову ізоляцію по периметру електрода, надійно герметизуючи систему. Завдяки такій хімії батарея здатна приймати заряд від 5% до 80% менш ніж за 10 хвилин (попереднє покоління Gen 3 робило це за 8,5 хвилин). Більше того, розробники запевняють, що акумулятор не загориться навіть якщо його прострелити кулею, нагріти до 170 градусів або перезарядити під подвійною напругою.

Де ж випускають це диво техніки? Основною локацією наразі є завод Taoke у місті Таоюань на Тайвані, у який інвестували близько 4,2 мільярда місцевих доларів. Проте варто бути реалістами і не вестися на гучні заголовки про мільйони авто. Початкова потужність цієї лінії становить 0,5 ГВт·год на рік. У перерахунку на реальні машини – це приблизно 6 000 електромобілів із батареями по 80 кВт·год. Тобто зараз ми спостерігаємо скоріше промислове масштабування технології для преміального сегмента, а не масове завалювання ринку.

Справжні обсяги з'являться ближче до кінця десятиліття, і тут у гру вступає велика геополітика. На тлі напруженості між Тайванем та Китаєм ProLogium свідомо диверсифікує ризики та переносить виробництво ближче до європейських автогігантів. У лютому 2026 року відбулася церемонія закладання першого каменю гігафабрики у французькому Дюнкерку. Загальний обсяг інвестицій у цей проєкт становить колосальні 5,2 мільярда євро.

План розвитку європейського майданчика розписаний по роках. У 2028 році завод має видати перші 0,8 ГВт·год, до 2030 року потужність зросте до 4 ГВт·год, а максимальна проєктна межа сягає 44 ГВт·год. Допомагатиме у цьому європейський науково-дослідний центр у Парі-Сакле, який відкрили у травні 2024 року для кастомізації батарей під потреби місцевих брендів.

До речі, у Франції планують випускати вже наступне покоління – Gen 4. За словами представників ProLogium, ці батареї отримають повністю неорганічну суперфлюїдизовану систему електроліту, що забезпечить ще швидше заряджання та кращу роботу в сильні морози. Головний козир архітектури Logithium™ полягає в тому, що для переходу з Gen 3.5 на Gen 4 заводам доведеться оновити лише 10% обладнання на лініях, що суттєво зекономить гроші.

Які плани та ризики далі?

Фінансовий та партнерський бекграунд компанії виглядає дуже солідно. Окрім давньої підтримки від Mercedes-Benz, тайванці співпрацюють з китайськими Nio та Aiways, а також постачальниками Mahle та Rimac. У травні 2026 року ProLogium уклала угоду про злиття з Translational Development Acquisition Corp., готуючись до виходу на біржу. А сама технологія вже встигла отримати золоту нагороду Edison Awards.

Попри такі вражаючі технічні характеристики, головним викликом для ProLogium залишається економічна життєздатність. Компанії ще доведеться довести, що її супербезпечні та ємні батареї зможуть конкурувати за ціною з дешевими LFP-акумуляторами, які зараз масово захоплюють ринок. Нагадаємо, що на початку року фінський стартап Donut Lab також робив гучні заяви про створення твердотільних батарей зі щільністю 400 Вт·год/кг, проте реальних доказів масового виробництва від них індустрія так і не дочекалася.