Революция под капотом: стартовало производство батарей заряжаемых за 10 минут

Мир электромобилей стоит на пороге радикальных изменений благодаря запуску конвейера по выпуску аккумуляторов нового типа. Эта технология обещает навсегда решить проблему долгой зарядки и страха перед пожарами после ДТП.

Как сообщает авторитетное профильное издание InsideEVs, 2 сентября 2026 года тайваньская компания ProLogium официально объявила о запуске массового производства первых в мире сертифицированных полностью твердотельных аккумуляторов. Речь идет о больших автомобильных ячейках нового поколения Gen 3.5, которые уже начали сходить с конвейера.

Что известно о батареях Gen 3.5?

В основе этих элементов лежит фирменная запатентованная архитектура Logithium™, которую разработчики усовершенствовали еще с 2012 года. Новая большая автомобильная ячейка имеет емкость 185,4 ампер-часа. По результатам независимых тестов немецкого сертификационного гиганта TÜV Rheinland, гравиметрическая плотность энергии составляет впечатляющие 381 Втч/кг, а объемная– 903 Вт·ч/л. Для понимания адекватности этих цифр: самые распространенные сегодня никель-марганец-кобальтовые (NMC) батареи выдают максимум около 300 Вт·ч/кг, а более дешевые и популярные литий-железо-фосфатные (LFP) вообще скромны 150– 200 Вт·ч/кг.

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Самое интересное кроется в терминологической войне, которая в последнее время идет на рынке. Многие производители, например китайский бренд IM Motors со своими батареями от QingTao, громко называли свои продукты "твердотельными", хотя внутри все еще хлюпал жидкий электролит. Чтобы положить конец этим манипуляциям, в июле 2026 года в Китае был введен жесткий стандарт GB/T 43568-2026, уже представленный в Международную электротехническую комиссию (IEC) для глобального утверждения.

Именно по этой новой методике компания UL Solutions протестировала ячейки ProLogium. Элемент держали в вакууме в течение шести часов при стабильной температуре 120 градусов Цельсия. Зафиксированная потеря веса составила мизерные 0,05%, что в десять раз меньше максимально допустимого порога в 0,5%. Это официально и безоговорочно доказывает, что перед нами настоящая, полностью "сухая" твердотельная батарея.

Чем они лучше обычных аккумуляторов?

Конструктивно ячейка Gen 3.5 использует твердый композитный электролит и керамический сепаратор с запатентованной рамочной структурой краев. Это создает дополнительную изоляцию по периметру электрода, надежно герметизируя систему. Благодаря такой химии батарея способна принимать заряд от 5 до 80% менее чем за 10 минут (предыдущее поколение Gen 3 делало это за 8,5 минут). Более того, разработчики уверяют, что аккумулятор не загорится даже если его прострелить шаром, нагреть до 170 градусов или перезарядить под двойным напряжением.

Где же выпускают это волшебство техники? Основной локацией сейчас завод Taoke в городе Таоюань на Тайване, в который инвестировали около 4,2 миллиарда местных долларов. Однако следует быть реалистами и не вестись на громкие заголовки о миллионах авто. Начальная мощность этой линии составляет 0,5 ГВтч в год. В пересчете на реальные машины– это примерно 6000 электромобилей с батареями по 80 кВтч. То есть, сейчас мы наблюдаем скорее промышленное масштабирование технологии для премиального сегмента, а не массовое заваливание рынка.

Подлинные объемы появятся ближе к концу десятилетия, и здесь в игру вступает крупная геополитика. На фоне напряженности между Тайванем и Китаем ProLogium сознательно диверсифицирует риски и переносит производство поближе к европейским автогигантам. В феврале 2026 года состоялась церемония закладки первого камня гигафабрики во французском Дюнкерке. Общий объем инвестиций в этот проект составляет колоссальные 5,2 млрд евро.

План развития европейской площадки расписан по годам. В 2028 году завод должен выдать первые 0,8 ГВтч, к 2030 году мощность вырастет до 4 ГВтч, а максимальный проектный предел достигает 44 ГВтч. В этом году будет помогать европейский научно-исследовательский центр в Пари-Сакле, который открыли в мае 2024 года для кастомизации батарей под нужды местных брендов.

Кстати, во Франции планируют выпускать уже следующее поколение.– Gen 4. По словам представителей ProLogium, эти батареи получат полностью неорганическую суперфлюидизированную систему электролита, что обеспечит еще более быструю зарядку и лучшую работу в сильные морозы. Главный козырь архитектуры Logithium™ состоит в том, что для перехода с Gen 3.5 на Gen 4 заводам придется обновить только 10% оборудования на линиях, что существенно сэкономит деньги.

Какие планы и риски дальше?

Финансовый и партнерский бэкграунд компании смотрится очень солидно. Помимо давней поддержки от Mercedes-Benz, тайваньцы сотрудничают с китайскими Nio и Aiways, а также поставщиками Mahle и Rimac. В мае 2026 года ProLogium заключила соглашение о слиянии с Translational Development Acquisition Corp., готовясь к выходу на биржу. Сама технология уже успела получить золотую награду Edison Awards.

Несмотря на столь впечатляющие технические характеристики, главным вызовом для ProLogium остается экономическая жизнеспособность. Компании еще придется доказать, что ее супербезопасные и емкие батареи смогут конкурировать по цене с дешевыми LFP-аккумуляторами, сейчас массово захватывающими рынок. Напомним, что в начале года финский стартап Donut Lab также делал громкие заявления о создание твердотельных батарей с плотностью 400 Втч/кг, однако реальных доказательств массового производства от них индустрия так и не дождалась.