Річард Хаммонд випробував 2978-сильний гіперкар BYD: який вердикт він йому дав

Цікаво те, що у 2017 році Хаммонд розбив електричний Rimac Concept One потужністю 1224 к.с. під час зйомок шоу The Grand Tour, повідомляє Auto24. Тепер йому довірили автомобіль, який майже втричі потужніший. Минулого року YangWang U9 Xtreme встановив гучний результат на німецькому треку ATP Papenburg досягнувши швидкості в 496,22 км/год.

Це швидше за будь-який інший серійний автомобіль. Втім, через те, що заїзд був виконаний лише в один бік, офіційний рекорд середньої максимальної швидкості у двох напрямках досі залишається за SSC Tuatara — 455,3 км/год. Попри це, китайський гіперкар миттєво потрапив у заголовки світових ЗМІ та вивів бренд BYD у зовсім іншу лігу.

2978 к.с. і чотири електромотори

U9 Xtreme оснащений чотиримоторною силовою установкою, що забезпечує повний привід і сумарну віддачу 2978 кінських сил. Це більше, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля на сьогодні. Замість дорожнього тесту Хаммонду дозволили випробувати машину на гоночному треку.

Сам Хаммонд у відео зізнається, що має не найкращу “карму” з надпотужними авто й зазначив, що майже 3000 к.с. під правою ногою — це серйозний аргумент бути максимально обережним. Окрім аварії на Rimac, у 2006 році він зазнав важких травм після інциденту на зйомках Top Gear.

Китайський тур: не лише BYD

Під час поїздки до Китаю Хаммонд протестував не тільки YangWang. У межах місцевого автошоу він також сів за кермо Xiaomi SU7 Ultra та розкішного Maextro S800. Спочатку відео було доступне лише в китайських соцмережах, але згодом його переклали англійською та опублікували на YouTube. Це ще один сигнал, що китайські електромобілі вже не просто локальний феномен, а повноцінні гравці глобального ринку.

Китайські гіперкари виходять на світову арену

YangWang U9 Xtreme — це демонстрація того, що Китай здатен створювати техніку на рівні світових гіперкарів, причому з показниками, які змушують нервувати традиційних виробників. І якщо навіть після аварії на Rimac Хаммонд погодився сісти за кермо майже 3000-сильного електромонстра, значить, інтерес до китайських гіперкарів справді серйозний.