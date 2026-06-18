Рідкісний Ferrari F50 продають за 8 мільйонів доларів

На аукціон RM Sotheby’s виставили один із найрідкісніших суперкарів Ferrari F50. За автомобіль 1996 року випуску планують виручити від 5 до 6 млн фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 6,8–8,1 млн доларів США або до 340 млн гривень. Про це пише topgir.com.ua.

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Унікальність цього екземпляра полягає не лише в його стані та історії, а й у кольорі кузова. За весь час виробництва Ferrari випустила лише чотири F50 у заводському чорному кольорі Nero DS, що робить такі автомобілі справжньою рідкістю серед колекціонерів.

Один із найцінніших Ferrari 1990-х років

Виставлений на продаж суперкар має сертифікат Ferrari Classiche, який підтверджує оригінальність основних вузлів та агрегатів. Автомобіль зберіг заводські шасі, двигун, коробку передач і кузов, а його пробіг становить лише 26 тис. км.

Шасі №106715 стало 244-м екземпляром Ferrari F50, побудованим італійською маркою. Попри те, що автомобіль виготовили у 1996 році, першому власнику в Японії його передали лише на початку 1998 року через офіційного дилера Cornes Motors у Токіо.

Незвичайна історія та зміни кольору

Спочатку суперкар був пофарбований у традиційний для Ferrari червоний колір Rosso Corsa. Згодом, на початку 2000-х років, автомобіль перефарбували у білий та доопрацювали в японському ательє Liberty Walk.

Тоді машина отримала нові колісні диски Enkei та низку декоративних змін. Водночас карбоновий кузов залишився недоторканим, а всі модифікації були виконані таким чином, щоб їх можна було легко демонтувати.

У 2016 році Ferrari повернули максимально наближений до заводського вигляд. Саме тоді кузов перефарбували у чорний колір Nero DS у майстерні Carrozzeria Zanasi, яка також займається фарбуванням нових моделей Ferrari за індивідуальною програмою Tailor Made.

Атмосферний V12 і статус легенди

Ferrari F50 вважається одним із найзнаковіших суперкарів 1990-х років. Модель оснащена атмосферним 4,7-літровим двигуном V12, створеним на основі технологій Формули-1.

Автомобіль став наступником легендарного Ferrari F40 та випускався обмеженим тиражем, що сьогодні робить його одним із найбажаніших колекційних Ferrari у світі.

Повністю готовий до експлуатації

Після переїзду до Великої Британії у 2015 році суперкар регулярно обслуговувався в офіційному центрі Maranello Egham. Останнє технічне обслуговування автомобіль пройшов у травні 2026 року.

Разом із Ferrari F50 новий власник отримає оригінальний кейс, знімний м’який дах, дуги безпеки, заводський набір інструментів та повний комплект документації.

Поєднання невеликого пробігу, підтвердженої оригінальності, рідкісного кольору та культового статусу моделі робить цей Ferrari F50 одним із найдорожчих і найцінніших суперкарів, які сьогодні з'являються на відкритих аукціонах.