Редкий Ferrari F50 продается за 8 миллионов долларов

На аукцион RM Sotheby’s выставлен один из самых редких суперкаров Ferrari F50. За автомобиль 1996 года выпуска планируют выручить от 5 до 6 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 6,8–8,1 млн долларов США или до 340 млн гривен. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Уникальность этого экземпляра заключается не только в его состоянии и истории, но и в цвете кузова. За всё время производства Ferrari выпустила лишь четыре F50 в заводском чёрном цвете Nero DS, что делает такие автомобили настоящей редкостью среди коллекционеров.

Один из самых ценных Ferrari 1990-х годов

Выставленный на продажу суперкар имеет сертификат Ferrari Classiche, подтверждающий оригинальность основных узлов и агрегатов. Автомобиль сохранил заводское шасси, двигатель, коробку передач и кузов, а его пробег составляет всего 26 тыс. км.

Шасси №106715 стало 244-м экземпляром Ferrari F50, выпущенным итальянской маркой. Несмотря на то, что автомобиль был изготовлен в 1996 году, первому владельцу в Японии его передали только в начале 1998 года через официального дилера Cornes Motors в Токио.

Необычная история и смена цвета

Изначально суперкар был окрашен в традиционный для Ferrari красный цвет Rosso Corsa. Впоследствии, в начале 2000-х годов, автомобиль перекрасили в белый цвет и доработали в японском ателье Liberty Walk.

Тогда машина получила новые колесные диски Enkei и ряд декоративных изменений. При этом карбоновый кузов остался нетронутым, а все модификации были выполнены таким образом, чтобы их можно было легко демонтировать.

В 2016 году Ferrari вернули автомобилю внешний вид, максимально приближенный к заводскому. Именно тогда кузов перекрасили в чёрный цвет Nero DS в мастерской Carrozzeria Zanasi, которая также занимается окраской новых моделей Ferrari по индивидуальной программе Tailor Made.

Атмосферный V12 и статус легенды

Ferrari F50 считается одним из самых знаковых суперкаров 1990-х годов. Модель оснащена атмосферным 4,7-литровым двигателем V12, созданным на основе технологий Формулы-1.

Автомобиль стал преемником легендарного Ferrari F40 и выпускался ограниченным тиражом, что сегодня делает его одним из самых желанных коллекционных Ferrari в мире.

Полностью готов к эксплуатации

После переезда в Великобританию в 2015 году суперкар регулярно обслуживался в официальном центре Maranello Egham. Последнее техническое обслуживание автомобиль прошел в мае 2026 года.

Вместе с Ferrari F50 новый владелец получит оригинальный чехол, съемную мягкую крышу, дуги безопасности, заводской набор инструментов и полный комплект документации.

Сочетание небольшого пробега, подтверждённой оригинальности, редкого цвета и культового статуса модели делает этот Ferrari F50 одним из самых дорогих и ценных суперкаров, которые сегодня появляются на открытых аукционах.