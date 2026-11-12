Rimac раптово згортає випуск гіперкара Nevera, не виконавши початковий план

Як повідомляє видання Motor1, зараз на заводі збирають фінальну партію з десяти екстремальних модифікацій з індексом R. Загалом із моменту старту постачань у 2022 році компанія Rimac Automobili виготовила 51 базову модель та 20 заряджених версій.

Попри те, що початковий план з 2018 року передбачав випуск 150 машин, засновник бренду Мате Рімац абсолютно не засмучений таким фіналом. У своєму відеозверненні в Instagram він пояснив, що цей проєкт повністю виконав свою місію на ринку.

"Я вважаю, що це все одно дуже гарне досягнення, адже це найбільш продаваний електричний гіперкар у світі", – генеральний директор компанії.

За його словами, саме завдяки цій моделі вдалося побудувати сучасний завод та створити технологічну базу для майбутніх шедеврів.

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"Без нього сьогодні не було б моделі Tourbillon. Він зробив свою справу і займе гідне місце в історії", – підкреслив Рімац, подякувавши всім власникам за довіру.

Спадщина та божевільні цифри

Нагадаємо, що концепт майбутнього рекордсмена дебютував ще у 2018 році під назвою C Two і одразу шокував публіку своїми характеристиками. Чотири електромотори видавали неймовірні 1914 кінських сил, розганяючи купе до першої сотні всього за 1,85 секунди.

Максимальна швидкість базової версії сягала 415 кілометрів на годину. Проте фінальна трекова модифікація R виявилася ще швидшою: потужність зросла до 2107 сил, а час розгону до сотні скоротився до фантастичних 1,74 секунди.

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