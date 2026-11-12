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Rimac внезапно сворачивает выпуск гиперкара Nevera, не выполнив первоначальный план

Хорватский производитель эксклюзивных авто досрочно завершает сбор своего электрического гиперкара, ограничив тираж лишь 71 экземпляром вместо обещанных 150. Последние десять трековых версий передадут клиентам до конца этого года, после чего история самой быстрой модели в мире официально подойдет к концу.
Rimac досрочно прекращает выпуск гиперкара Nevera

ФОТО: Rimac|

Rimac Nevera

Данила Северенчук
logo12 ноября, 15:30
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Как сообщает издание Motor1, сейчас на заводе собирают финальную партию из десяти экстремальных модификаций с индексом R. Всего с момента старта поставок в 2022 году компания Rimac Automobili изготовила 51 базовую модель и 20 заряженных версий.

Несмотря на то, что первоначальный план с 2018 года предусматривал выпуск 150 машин, основатель бренда Мате Римац совершенно не расстроен таким финалом. В своем видеообращении в Instagram он пояснил, что этот проект полностью выполнил свою миссию на рынке.

"Я считаю, что это все равно очень хорошее достижение, ведь это самый продаваемый электрический гиперкар в мире",– генеральный директор компании.

По его словам именно благодаря этой модели удалось построить современный завод и создать технологическую базу для будущих шедевров.

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"Без него сегодня не было бы модели Tourbillon. Он сделал свое дело и займет достойное место в истории",– подчеркнул Римац, поблагодарив всех владельцев за доверие.

Наследие и сумасшедшие цифры

Напомним, что концепт будущего рекордсмена дебютировал еще в 2018 под названием C Two и сразу шокировал публику своими характеристиками. Четыре электромотора выдавали невероятные 1914 лошадиных сил, разгоняя купе до первой сотни всего за 1,85 секунды.

Максимальная скорость базовой версии достигала 415 км/ч. Однако финальная трековая модификация R оказалась еще более быстрой: мощность выросла до 2107 сил, а время разгона до сотни сократилось до фантастических 1,74 секунды.

Что ждет компанию дальше

  • Сегодня Rimac Group вышла далеко за пределы создания нишевых гиперкаров. Компания имеет мощное подразделение по разработке EV-компонентов и владеет значительной долей в совместном предприятии Bugatti Rimac.
  • Именно это партнерство подарило миру гибридный Bugatti Tourbillon с атмосферным V16 на 1800 сил. Кроме того, хорваты активно развивают собственный сервис автономных роботокси Verne, который должен составить серьезную конкуренцию аналогам от Tesla.

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