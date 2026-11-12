Rimac внезапно сворачивает выпуск гиперкара Nevera, не выполнив первоначальный план

Как сообщает издание Motor1, сейчас на заводе собирают финальную партию из десяти экстремальных модификаций с индексом R. Всего с момента старта поставок в 2022 году компания Rimac Automobili изготовила 51 базовую модель и 20 заряженных версий.

Несмотря на то, что первоначальный план с 2018 года предусматривал выпуск 150 машин, основатель бренда Мате Римац совершенно не расстроен таким финалом. В своем видеообращении в Instagram он пояснил, что этот проект полностью выполнил свою миссию на рынке.

"Я считаю, что это все равно очень хорошее достижение, ведь это самый продаваемый электрический гиперкар в мире",– генеральный директор компании.

По его словам именно благодаря этой модели удалось построить современный завод и создать технологическую базу для будущих шедевров.

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"Без него сегодня не было бы модели Tourbillon. Он сделал свое дело и займет достойное место в истории",– подчеркнул Римац, поблагодарив всех владельцев за доверие.

Наследие и сумасшедшие цифры

Напомним, что концепт будущего рекордсмена дебютировал еще в 2018 под названием C Two и сразу шокировал публику своими характеристиками. Четыре электромотора выдавали невероятные 1914 лошадиных сил, разгоняя купе до первой сотни всего за 1,85 секунды.

Максимальная скорость базовой версии достигала 415 км/ч. Однако финальная трековая модификация R оказалась еще более быстрой: мощность выросла до 2107 сил, а время разгона до сотни сократилось до фантастических 1,74 секунды.

Что ждет компанию дальше