Робот, що рятує людей і роботів: українці показали незвичну безпілотну вантажівку

За даними розробників, головне завдання цієї чотириколісної машини полягає у доставленні боєприпасів та провізії у ті гарячі точки, куди відправляти водіїв або звичайні пікапи вже надто ризиковано.

Базова вантажна платформа апарата отримала зручні відкидні борти. Якщо ж виникає потреба перевезти щось нестандартне чи габаритне, інженери передбачили додатковий логістичний модуль, який суттєво збільшує корисну площу.

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НРК LOKO створений для логістичних операцій у зоні ризику, але при потребі ця машина переднього краю вивезе пораненого чи витягне іншу техніку. Фото: NUMO Robotics

Справжній евакуатор для дронів

Цікаво, що LOKO вміє працювати не лише як класичний візник, а і як рятувальник для іншої техніки. За словами директора NUMO Robotics Анатолія Максимчука, саме таке технічне завдання прозвучало від військових.

Машину обладнали міцним фаркопом, який дозволяє підчепити та витягнути з-під обстрілів застряглий або підбитий наземний дрон.

Яякщо пошкоджений робот має компактні розміри, його можна просто завантажити прямо на борт цієї важкої платформи. Таким чином військові отримують повноцінний безпілотний евакуатор.

Він і перевізник, а при потребі – евакуатор. Фото: NUMO Robotics

Запас ходу та швидкість

Рухають цього металевого помічника одразу чотири електродвигуни, кожен з яких видає по 1,5 кВт потужності. На асфальті чи твердому ґрунті робот розганяється до цілком адекватних 20 км/год, а на суворому бездоріжжі тримає темп до 12 км/год.

Повного заряду батарей вистачає на 80 кілометрів пробігу або ж на п'ять годин безперервної роботи. Керувати комплексом можна через кілька незалежних каналів зв'язку, серед яких є Starlink, звичний LTE та Wi-Fi.

Наразі комплекс уже пройшов суворі випробування в реальних бойових умовах, після чого розробники внесли низку правок у конструкцію. Зараз компанія готує всі необхідні папери для офіційної кодифікації машини в Міністерстві оборони України.

Варто зазначити, що виробник постачає техніку одразу з комплектом запчастин, щоб бійці могли самостійно лагодити вузли прямо на позиціях. Загалом роботизовані комплекси цього бренду вже активно використовують понад 60 українських підрозділів.