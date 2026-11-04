Робот, спасающий людей и роботов: украинцы показали необычный беспилотный грузовик

По данным разработчиков, главное задача этой четырехколесной машины заключается в доставке боеприпасов и провизии в те горячие точки, куда отправлять водителей или обычные пикапы слишком рискованно.

Базовая грузовая платформа аппарата получила удобные откидывающиеся борта. Если же возникает необходимость перевезти что-нибудь нестандартное или габаритное, инженеры предусмотрели дополнительный логистический модуль, который существенно увеличивает полезную площадь.

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НРК LOKO создан для логистических операций в зоне риска, но при необходимости эта машина переднего края вывезет раненого или вытащит другую технику. Фото: NUMO Robotics

Настоящий эвакуатор для дронов

Интересно, что LOKO умеет работать не только как классический извозчик, но и как спасатель для другой техники. По словам директора NUMO Robotics Анатолия Максимчука, именно такая техническая задача прозвучала от военных.

Машину оборудовали крепким фаркопом, который позволяет подцепить и вытащить из-под обстрелов застрявший или подбитый наземный дрон.

Если поврежденный робот имеет компактные размеры, его можно просто затянуть прямо на борт этой тяжелой платформы. Таким образом, военные получают полноценный беспилотный эвакуатор.

Он и перевозчик, а при необходимости – эвакуатор. Фото: NUMO Robotics

Запас хода и быстрота

Двигают этого металлического помощника сразу четыре электродвигателя, каждый из которых выдает по 1,5 кВт мощности. На асфальте или твердой почве робот разгоняется до вполне адекватных 20 км/ч, а на суровом бездорожье держит темп до 12 км/ч.

Полного заряда батарей хватает на 80 километров пробега или на пять часов непрерывной работы. Управлять комплексом можно через несколько независимых каналов связи, среди которых Starlink, привычный LTE и Wi-Fi.

В настоящее время комплекс уже прошел строгие испытания в реальных боевых условиях, после чего разработчики внесли ряд поправок в конструкцию. В настоящее время компания готовит все необходимые бумаги для официальной кодификации машины в Министерстве обороны Украины.

Стоит отметить, что производитель поставляет технику сразу с комплектом запчастей, чтобы бойцы могли самостоятельно чинить узлы прямо на позициях. В общем роботизированные комплексы этого бренда уже активно используют более 60 украинских подразделений.