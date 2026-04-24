Робот замість бійця: чому роботизованій платформі "Бізон-Л" РЕБ не перешкода

Це – вітчизняний продукт. Інженери вказують на сучасну універсальну платформу для виконання бойових та логістичних завдань без залучення особового складу.

Як йдеться у вчорашньому релізі Міноборони, головна особливість комплексу – стійкість до ворожого радіоелектронного впливу. "Бізон-Л" оснащений одразу шістьма каналами зв’язку, серед яких LTE, Wi-Fi та Starlink, що дозволяє зберігати керованість навіть у зоні активного РЕБу.

До роботи готується за кілька хвилин

Платформа розгортається у бойове положення за лічені хвилини. Вона здатна перевозити до 300 кг вантажу, розвивати швидкість до 12 км/год і долати до 50 км без підзарядки.

Спеціально розроблене шасі забезпечує рух по болотах, снігу та складному рельєфу, а низький тепловий слід зменшує помітність у тепловізорах.

Інфографіка: Міноборони України

НРК широкого профілю

Комплекс має широкий спектр застосування. Його використовують для перевезення боєприпасів і спорядження, евакуації поранених, встановлення інженерних загороджень та мінування.

За потреби «Бізон-Л» може виконувати роль мобільної платформи для антен, ретрансляторів і засобів РЕБ або оснащуватися бойовим модулем із кулеметом калібру 12,7 мм.

Таким чином, «Бізон-Л» стає частиною стратегії переходу до максимальної роботизації фронтових процесів – там, де ризик для людини найвищий.