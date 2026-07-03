Росіяни налагодили несанкціоноване складання автомобілів BMW із залишків старих запчастин

Для створення цих транспортних засобів використовуються компоненти, які залишилися на складах після припинення офіційної діяльності автовиробника, а також деталі локального виробництва. Попри відсутність заводських гарантій та проблеми з програмним забезпеченням, попит на такі машини залишається високим, зазначає Carscoops.

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Історія появи несанкціонованих автомобілів та обсяги продажів

Коли у 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, компанія BMW, як і багато інших світових автовиробників, оперативно ухвалила рішення повністю припинити виробництво та продажі на території країни. Це призвело до зупинки багаторічного партнерства німецького бренду з калінінградським заводом "Автотор". У результаті на підприємстві залишилася значна кількість невикористаних машинокомплектів та автозапчастин.

Зазначається, що у 2025 році в Росії було офіційно продано 145 автомобілів BMW місцевого складання, що свідчить про зростання внутрішніх продажів майже втричі порівняно з попереднім роком. Повідомляється, що перші такі несанкціоновані транспортні засоби з'явилися на ринку в березні 2025 року.

Особливості комплектації та технічні проблеми

На конвеєрі заводу здійснюється складання кросоверів X5, X6 та X7. Оскільки виробничий процес базується на старих запасах, ці автомобілі повністю зберігають зовнішній дизайн та інтер'єр дорестайлінгових версій зразка 2022 року. Водночас у реєстраційних документах вони значаться як транспортні засоби 2025 та 2026 років випуску.

Через поступове вичерпання оригінальних німецьких складських запасів, під час складання починають застосовувати деталі місцевого російського виробництва – джгути проводів, шланги та різноманітні гумові компоненти та навіть окремі пофарбовані панелі кузова.

Аналітик автомобільної промисловості та керівник відділу автомобільної логістики Крістофер Людвіг підкреслив, що повна відсутність інженерного контролю та технічного нагляду з боку оригінального виробника створює серйозні ризики для загальної якості та безпеки авто.

Крім того, виникають проблеми з електронікою: сучасне програмне забезпечення та цифрові системи керування BMW у цих машинах є повністю замороженими, перепрограмованими або заміненими на сторонні аналоги. Це зумовлено тим, що бортові комп'ютери автомобілів більше не мають доступу та можливості підключення до офіційних серверів і систем BMW.

Яка реакція концерну BMW Group?

Німецький автовиробник відкрито відхрестився від виробничої діяльності в Калінінграді. У компанії офіційно підтвердили, що "Автотор" розпочав випуск обмежених партій машин у 2025 році, використовуючи для цього частково застарілі комплекти деталей, які залишалися на заводі з 2022 року. Представники бренду зазначили, що це несанкціоноване виробництво триває на нерегулярній основі й до сьогодні.

Керолін Бахманн, яка обіймає посаду речниці компанії BMW Group, у коментарі для Радіо Свобода повідомила, що концерн вжив відповідних заходів для мінімізації ризиків. Компанія провела спеціальні роз'яснювальні брифінги для залучених сторін, включаючи органи державної влади, офіційних роздрібних торговців та потенційних клієнтів, детально пояснивши всі юридичні та технічні обставини цієї ситуації.

Вартість та купівельний попит на ринку

Попри сумнівне походження автомобілів, ціни на несанкціоновані позашляховики залишаються дуже високими. Вартість базових версій стартує від 11,9–12,9 мільйонів рублів (орієнтовно від 154 000 до 167 000 доларів за поточним курсом). На спеціалізованих веб-сайтах, які займаються безпосереднім продажем цих кросоверів, мінімальна ціна зафіксована на рівні 13,6 мільйонів рублів (близько 172 150 доларів).

Високий попит на автомобілі калінінградського складання пояснюється тим, що вони коштують на мільйони рублів дешевше, ніж аналогічні моделі, які імпортуються в країну через схеми сірого імпорту. Для порівняння, за рідкісні модифікації імпортних машин, такі як позашляховик Toyota Crown, окремі заможні покупці віддають понад 700 000 доларів.

Місцеві продавці намагаються перетворити технічні недоліки автомобілів на маркетингові переваги. Зокрема, відключене від офіційних серверів програмне забезпечення позиціонується як позитивна особливість. Покупцям стверджують, що через відсутність зв'язку з центральними системами BMW ці автомобілі неможливо заблокувати або дистанційно вимкнути з-за кордону.

Експерти з логістики зазначають, що залишені запаси деталей закінчаться не одразу. Завдяки суттєвому зниженню темпів виробництва (якщо до 2022 року завод випускав близько 1000 авто на місяць, то зараз – лише 50), оригінальних складських запасів, розрахованих раніше на три місяці роботи, може вистачити на загальний період до п'яти років.