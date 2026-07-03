Россияне наладили несанкционированную сборку автомобилей BMW из остатков старых запчастей

Для создания этих транспортных средств используются компоненты, оставшиеся на складах после прекращения официальной деятельности автопроизводителя, а также детали местного производства. Несмотря на отсутствие заводских гарантий и проблемы с программным обеспечением, спрос на такие машины остается высоким, отмечает Carscoops.

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История появления несанкционированных автомобилей и объемы продаж

Когда в 2022 году началось полномасштабное вторжение России в Украину, компания BMW, как и многие другие мировые автопроизводители, оперативно приняла решение полностью прекратить производство и продажи на территории страны. Это привело к прекращению многолетнего партнерства немецкого бренда с калининградским заводом "Автотор". В результате на предприятии осталось значительное количество неиспользованных машинокомплектов и автозапчастей.

Отмечается, что в 2025 году в России было официально продано 145 автомобилей BMW местной сборки, что свидетельствует о росте внутренних продаж почти втрое по сравнению с предыдущим годом. Сообщается, что первые такие несанкционированные транспортные средства появились на рынке в марте 2025 года.

Особенности комплектации и технические проблемы

На конвейере завода осуществляется сборка кроссоверов X5, X6 и X7. Поскольку производственный процесс основан на старых запасах, эти автомобили полностью сохраняют внешний дизайн и интерьер дорестайлинговых версий образца 2022 года. В то же время в регистрационных документах они числятся как транспортные средства 2025 и 2026 годов выпуска.

В связи с постепенным исчерпанием оригинальных немецких складских запасов при сборке начинают использовать детали местного российского производства – жгуты проводов, шланги и различные резиновые компоненты, а также отдельные окрашенные панели кузова.

Аналитик автомобильной промышленности и руководитель отдела автомобильной логистики Кристофер Людвиг подчеркнул, что полное отсутствие инженерного контроля и технического надзора со стороны оригинального производителя создает серьезные риски для общего качества и безопасности автомобилей.

Кроме того, возникают проблемы с электроникой: современное программное обеспечение и цифровые системы управления BMW в этих автомобилях полностью заморожены, перепрограммированы или заменены на сторонние аналоги. Это обусловлено тем, что бортовые компьютеры автомобилей больше не имеют доступа и возможности подключения к официальным серверам и системам BMW.

Какова реакция концерна BMW Group?

Немецкий автопроизводитель открыто открестился от производственной деятельности в Калининграде. В компании официально подтвердили, что "Автотор" начал выпуск ограниченных партий автомобилей в 2025 году, используя для этого частично устаревшие комплекты деталей, которые оставались на заводе с 2022 года. Представители бренда отметили, что это несанкционированное производство продолжается на нерегулярной основе и по сей день.

Кэролин Бахманн, занимающая должность пресс-секретаря компании BMW Group, в комментарии для "Радио Свобода" сообщила, что концерн принял соответствующие меры для минимизации рисков. Компания провела специальные разъяснительные брифинги для заинтересованных сторон, включая органы государственной власти, официальных розничных продавцов и потенциальных клиентов, подробно объяснив все юридические и технические обстоятельства данной ситуации.

Стоимость и покупательский спрос на рынке

Несмотря на сомнительное происхождение автомобилей, цены на несанкционированные внедорожники остаются очень высокими. Стоимость базовых версий начинается от 11,9-12,9 миллионов рублей (ориентировочно от 154 000 до 167 000 долларов по текущему курсу). На специализированных сайтах, занимающихся непосредственной продажей этих кроссоверов, минимальная цена зафиксирована на уровне 13,6 миллионов рублей (около 172 150 долларов).

Высокий спрос на автомобили калининградской сборки объясняется тем, что они стоят на миллионы рублей дешевле, чем аналогичные модели, импортируемые в страну по схемам серого импорта. Для сравнения: за редкие модификации импортных машин, такие как внедорожник Toyota Crown, отдельные состоятельные покупатели отдают более 700 000 долларов.

Местные продавцы пытаются превратить технические недостатки автомобилей в маркетинговые преимущества. В частности, отключенное от официальных серверов программное обеспечение позиционируется как положительная особенность. Покупателям утверждают, что из-за отсутствия связи с центральными системами BMW эти автомобили невозможно заблокировать или дистанционно отключить из-за границы.

Эксперты по логистике отмечают, что оставшиеся запасы запчастей не иссякнут сразу. Благодаря существенному снижению темпов производства (если до 2022 года завод выпускал около 1000 автомобилей в месяц, то сейчас – всего 50), оригинальных складских запасов, рассчитанных ранее на три месяца работы, может хватить на общий период до пяти лет.