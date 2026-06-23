Росіяни почали “лікувати” свої авто таблетками для економії бензину

Російські водії почали масово скуповувати спеціальні таблетки-присадки для бензобака, повідомляє Baza.

За даними медіа, лише за останній тиждень продажі таких “чудо-засобів” зросли у 2,5 раза. Продавці обіцяють, що одна таблетка покращить згоряння пального, зменшить витрату, а бензин АИ-92 нібито ледь не перетворить на АИ-95.

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Таблетка від апетиту для двигуна

Схема виглядає просто. Водію пропонують кинути у бак невелику таблетку, після чого автомобіль начебто має споживати менше бензину. Якщо купувати такі засоби упаковками, одна “доза” коштує приблизно 50 – 80 рублів (30 – 50 грн) і, за словами продавців, має вистачити на 200 літрів пального.

Для країни, де бензин дорожчає, а в окремих регіонах виникають проблеми з доступністю пального, ідея звучить майже терапевтично. Не треба ремонтувати НПЗ, стабілізувати ринок чи визнавати кризу. Достатньо кинути таблетку в бак — і двигун, за задумом маркетологів, сам усе зрозуміє.

Приблизно так само можна було б лікувати пробиту шину пластирем або заливати у двигун ромашковий чай “для м’якшої роботи поршнів”.

Чому це стало популярним саме зараз

Попит на такі засоби не виник у вакуумі. У Росії останніми тижнями знову заговорили про проблеми з пальним. За даними Reuters, у червні 2026 року виробництво бензину в РФ скоротилося на чверть порівняно з минулим роком. Причина — удари по нафтопереробній інфраструктурі та збої в роботі заводів.

Паралельно Росстат фіксував прискорення зростання цін на бензин. Станом на середину червня середня ціна АИ-95 у Росії перевищила 71 рубль за літр (43 грн), а АИ-92 коштував понад 65 рублів (40 грн). Однак вже сьогодні на деяких заправках бензин продається по 140 рублів за літр (82 грн).

На цьому тлі “таблетки для бензобака” стали зручним товаром для нервового ринку. Водій бачить дорожче пальне, читає обіцянку про економію — і хоче вірити, що проблему можна вирішити не грошима, а маленькою пігулкою.

Чи може таблетка зробити з АИ-92 бензин АИ-95

Теоретично присадки до пального існують. Деякі з них очищують паливну систему, інші можуть впливати на октанове число або зменшувати детонацію. Але це не означає, що будь-яка невідома таблетка з маркетплейсу автоматично робить пальне якіснішим.

Октанове число — це не “міцність” бензину і не чарівний рівень енергії. Воно показує стійкість пального до детонації. Якщо двигун розрахований на АИ-95, заливати АИ-92 і сподіватися, що таблетка все виправить, — сумнівна ідея.

Особливо якщо виробник автомобіля прямо вказав потрібний тип пального. У сучасних двигунах із турбонаддувом, високим ступенем стиснення і складною електронікою експерименти з пальним можуть закінчитися не економією, а ремонтом.

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Плацебо для бензобака

Найсмішніше в цій історії те, що частина російських водіїв уже сама називає ці таблетки “плацебо для двигуна”. Тобто ефект може бути приблизно таким: водій кинув таблетку, поїхав спокійніше, менше натискав на газ — і вирішив, що економію дала саме хімія.

Насправді витрата пального набагато сильніше залежить від стилю їзди, тиску в шинах, технічного стану авто, якості пального, завантаження машини, швидкості та справності паливної системи.

Якщо форсунки забруднені, свічки старі, фільтри забиті, а водій їде в режимі “газ у підлогу — гальмо — газ у підлогу”, жодна таблетка не зробить з автомобіля гібрид.

Може бути не лише смішно, а й дорого

Проблема таких засобів не лише в перебільшених обіцянках. Невідомий склад присадки може погано взаємодіяти з тим пакетом добавок, який уже є в бензині на АЗС.

Сучасне пальне — це не просто “бензин із колонки”. У ньому вже є мийні, антикорозійні та інші компоненти, які мають відповідати стандартам. Якщо додати туди ще одну невідому речовину, результат не завжди буде передбачуваним.

У найкращому разі водій просто витратить гроші на марну таблетку. У гіршому — отримає відкладення, проблеми з форсунками, паливним насосом, каталізатором або нестабільну роботу двигуна.

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