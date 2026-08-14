Розцінки падають, неофіційний перетин кордону дешевшає: скільки зараз коштує "вікно" до Польщі для ухилянта

Оперативники Волинського прикордонного загону спільно з колегами інших силових структур викрили жителя Головненської громади Ковельського району. Його підозрюють в організації незаконного переправлення людини через державний кордон України.

За даними правоохоронців, чоловік обіцяв за 3000 доларів США переправити охочого до Польщі в обхід встановленого пункту пропуску. Про це йдеться в релізі 6-го прикордонного Волинського загону.

Схема зламалася на старті

Довести задум до кінця чоловікові не вдалося. Під час спроби організувати незаконний перетин кордону його діяльність припинили прикордонники, а самого підозрюваного затримали – трансфер обірвався у зоні відповідальності прикордонного загону.

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Рейс з самого початку був приречений на провал, але охочі дістатися закордоння продовжують вірити обіцянкам-цяцянкам організаторів. Фото: Держприкордонслужба

Тепер чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Працювали одразу кілька служб

Операцію проводили спільно оперативники Волинського прикордонного загону, Слідче управління ГУНП та Управління СБУ у Волинській області.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Волинської обласної прокуратури.