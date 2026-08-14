Расценки падают, нелегальное пересечение границы дешевеет: сколько сейчас стоит "окно" в Польшу для уклониста

Оперативники Волынского пограничного отряда совместно с коллегами других силовых структур разоблачили жителя Головненской громады Ковельского района. Его подозревают в организации незаконной переправки человека через государственную границу Украины.

По данным правоохранителей, мужчина обещал за 3000 долларов США переправить желающего на территорию Польши в обход установленного пункта пропуска. Об этом говорится в релизе 6-го пограничного Волынского отряда.

Схема сломалась на старте

Довести замысел до конца мужчине не удалось. При попытке организовать незаконное пересечение границы его деятельность прекратили пограничники, а самого подозреваемого задержали – трансфер оборвался в зоне ответственности пограничного отряда.

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Рейс с самого начала был обречен на провал, но желающие добраться до зарубежья продолжают верить обещаниям организаторов. Фото: Госпогранслужба

Теперь мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам.

Работали сразу несколько служб

Операцию проводили совместно оперативники Волынского пограничного отряда, Следственное управление ГУНП и Управления СБУ в Волынской области.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Волынской областной прокуратуры.