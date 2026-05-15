Acura анонсировала прототип нового гибридного кроссовера

Генеральный директор Honda Тошихиро Мибе заявил, что компания перераспределяет ресурсы разработки и производства в пользу гибридных моделей. Это позволит ускорить выход новых продуктов на рынок опережая первоначальный график. Руководство бренда убеждено, что именно гибридные технологии будут оставаться ключевым инструментом для решения экологических вызовов в ближайшие годы, отмечает Auto24.

Читайте также: Финансовые потери на рынке электромобилей заставили Honda отложить обновление популярных моделей

Первые серийные модели Acura, построенные на совершенно новой гибридной платформе следующего поколения, появятся в течение следующих двух лет. Они будут иметь обновленную двухмоторную систему, получившую усовершенствования, которые позволили расширить диапазон максимально эффективной работы двигателя и повысить общий КПД гибридного агрегата.

Технические преимущества и новая система полного привода

Honda ставит амбициозные цели для своей новой платформы: улучшение топливной экономичности моделей следующего поколения более чем на 10% при одновременном снижении стоимости системы на 30%. Кроме того, разработчики представили новую электрическую систему полного привода, которая обеспечивает высокоточное и чуткое управление электродвигателями, что должно улучшить динамические характеристики автомобилей.

Автопилот и системы безопасности будущего

Кроме аппаратных обновлений, компания поделилась планами по развитию систем помощи водителю следующего поколения, внедрение которых начнется в 2028 году. Продвинутая система сможет помогать с ускорением и рулением в течение всего маршрута до конечного пункта назначения, работая как на скоростных магистралях, так и на обычных городских улицах. Интеграция ADAS в гибридные модели имеет целью обеспечить клиентам комфортное передвижение без стресса, сохраняя при этом фирменное удовольствие от вождения.

Линейка Acura в США