Финансовые потери на рынке электромобилей заставили Honda отложить обновление популярных моделей

Согласно внутренней документации поставщиков, планы по выпуску новых поколений нескольких бестселлеров были пересмотрены, отмечает Carscoops. В частности, выход следующей генерации минивэна Odyssey отложен как минимум на три года – теперь премьера запланирована на март 2030 года.

Текущая версия седана Accord также будет оставаться на конвейере до весны 2030 года. Хотя судьба следующего поколения седана остается неочевидной, предполагается, что он может стать исключительно гибридным. Популярный кроссовер HR-V, который демонстрирует высокие показатели продаж, будет сохранять свой нынешний вид еще по крайней мере два года. Это означает, что модель четвертого поколения появится на рынке не ранее 2032 года.

Кризис линейки Acura

Бренд Acura оказался в сложной ситуации, поскольку производство моделей TLX и ZDX прекращено, а выпуск RDX временно приостановлен. На фоне этих событий компания решила продлить сроки производства текущих Integra и MDX. Модель Integra будет оставаться на рынке до марта 2032 года, что сделает ее жизненный цикл почти десятилетним. Выход нового поколения MDX, который является главным бестселлером марки, перенесен на начало 2031 года. Такое решение считается рискованным, поскольку на момент обновления модель также достигнет десятилетнего возраста.

Изменение стратегии Honda

Амбициозные планы по выпуску новых электромобилей, таких как Afeela 1, а также серии Honda 0, были отменены или отложены. Пресс-секретарь компании Джессика Фини подтвердила изменение стратегии, отметив, что Honda сосредоточится на внедрении своей гибридной технологии в большее количество существующих моделей. Это подчеркивает отход от радикальной электрификации в пользу проверенных решений, которые помогут компании восстановить капитал после многомиллиардных убытков.