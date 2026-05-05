Фінансові втрати на ринку електромобілів змусили Honda відкласти оновлення популярних моделей

Згідно з внутрішньою документацією постачальників, плани щодо випуску нових поколінь кількох бестселерів були переглянуті, зазначає Carscoops. Зокрема, вихід наступної генерації мінівена Odyssey відкладено щонайменше на три роки – тепер прем'єра запланована на березень 2030 року.

Поточна версія седана Accord також залишатиметься на конвеєрі до весни 2030 року. Хоча доля наступного покоління седана залишається неочевидною, припускається, що він може стати виключно гібридним. Популярний кросовер HR-V, який демонструє високі показники продажів, зберігатиме свій нинішній вигляд ще принаймні два роки. Це означає, що модель четвертого покоління з'явиться на ринку не раніше 2032 року.

Криза лінійки Acura

Бренд Acura опинився у складній ситуації, оскільки виробництво моделей TLX та ZDX припинено, а випуск RDX тимчасово призупинено. На тлі цих подій компанія вирішила продовжити терміни виробництва поточних Integra та MDX. Модель Integra залишатиметься на ринку до березня 2032 року, що зробить її життєвий цикл майже десятирічним. Вихід нового покоління MDX, який є головним бестселером марки, перенесено на початок 2031 року. Таке рішення вважається ризикованим, оскільки на момент оновлення модель також досягне десятирічного віку.

Зміна стратегії Honda

Амбітні плани щодо випуску нових електромобілів, таких як Afeela 1, а також серії Honda 0, були скасовані або відкладені. Речниця компанії Джессіка Фіні підтвердила зміну стратегії, зазначивши, що Honda зосередиться на впровадженні своєї гібридної технології в більшу кількість існуючих моделей. Це підкреслює відхід від радикальної електрифікації на користь перевірених рішень, які допоможуть компанії відновити капітал після багатомільярдних збитків.