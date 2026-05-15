Acura анонсувала прототип нового гібридного кросовера

Генеральний директор Honda Тошіхіро Мібе заявив, що компанія перерозподіляє ресурси розробки та виробництва на користь гібридних моделей. Це дозволить прискорити вихід нових продуктів на ринок випереджаючи початковий графік. Керівництво бренду переконане, що саме гібридні технології залишатимуться ключовим інструментом для вирішення екологічних викликів у найближчі роки, зазначає Auto24.

Перші серійні моделі Acura, побудовані на абсолютно новій гібридній платформі наступного покоління, з'являться протягом наступних двох років. Вони матимуть оновлену двомоторну систему, що отримала вдосконалення, які дозволили розширити діапазон максимально ефективної роботи двигуна та підвищити загальний ККД гібридного агрегату.

Технічні переваги та нова система повного приводу

Honda ставить амбітні цілі для своєї нової платформи: покращення паливної економічності моделей наступного покоління більш ніж на 10% при одночасному зниженні вартості системи на 30%. Крім того, розробники представили нову електричну систему повного приводу, яка забезпечує високоточне та чуйне керування електродвигунами, що має покращити динамічні характеристики автомобілів.

Автопілот та системи безпеки майбутнього

Окрім апаратних оновлень, компанія поділилася планами щодо розвитку систем допомоги водієві наступного покоління, впровадження яких розпочнеться у 2028 році. Просунута система зможе допомагати з прискоренням та керуванням протягом усього маршруту до кінцевого пункту призначення, працюючи як на швидкісних магістралях, так і на звичайних міських вулицях. Інтеграція ADAS у гібридні моделі має на меті забезпечити клієнтам комфортне пересування без стресу, зберігаючи при цьому фірмове задоволення від водіння.

Лінійка Acura в США