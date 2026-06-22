Цены на дизельное топливо продолжают снижаться

В Украине продолжается снижение цен на топливо. По состоянию на 19 июня средняя розничная стоимость дизельного топлива снизилась на 77 копеек за литр и составляет 79,30 грн/л. Это первый случай за долгое время, когда средний показатель на рынке опустился ниже психологической отметки в 80 грн за литр, пишет enkorr.ua.

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Крупнейшие сети продолжают снижать цены

Операторы рынка с наибольшими наценками также пересмотрели стоимость дизельного топлива в сторону снижения. На автозаправочных комплексах ОККО и WOG дизельное топливо подешевело на 1 грн/л и теперь стоит 82,90 грн/л. Сеть UPG снизила цену на 80 коп./л — до 77,20 грн/л, а AMIC скорректировала стоимость сразу на 1,29 грн/л — до 78,28 грн/л.

Среди сетей среднего и доступного сегментов наибольшее подешевение зафиксировано у VostokGaz, где цена упала на 3,50 грн/л — до 76,49 грн/л. Сеть «Олас» снизила стоимость на 3,20 грн/л — до 75,70 грн/л, а сеть «СВОИ» — на 2,91 грн/л, до 76,99 грн/л.

Кроме того, на 2 грн/л дизель подешевел в сетях «Маркет», «EURO5», «ZOG», «Brent Oil» и «Фактор».

Где дизельное топливо уже дешевле 80 грн/л

По состоянию на 19 июня ряд крупных сетей уже предлагает дизельное топливо по цене ниже 80 грн за литр:

UKRNAFTA — 77,90 грн/л.

KLO — 79,20 грн/л.

BVS — 79,99 грн/л.

Parallel — 78,53 грн/л.

AMIC — 78,28 грн/л.

Таким образом, конкуренция между сетями усиливается, а водители получают возможность заправляться по значительно более низким ценам по сравнению с началом лета.

Бензин А-95 также дешевеет

Цены на бензин А-95 продолжают снижаться, хотя темпы падения остаются более сдержанными.

За сутки средняя стоимость бензина снизилась на 9 копеек — до 74,72 грн/л.

Больше всего цены скорректировали:

«Олас» — минус 2,09 грн/л.

«VostokGaz» — минус 2 грн/л.

«Днепронафта» — минус 1 грн/л.

«Кворум» — минус 1 грн/л.

В то же время сеть ZOG стала исключением и повысила цену на бензин А-95 на 1 грн/л — до 74 грн/л.

Почему падают цены на топливо

Эксперты связывают удешевление топлива со снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты. Коррекция на украинском рынке началась в начале июня после существенного падения международных котировок.

Только с 3 по 19 июня средняя цена дизельного топлива в Украине снизилась на 6,12 грн/л. Если же считать с начала тенденции, которая стартовала 17 апреля, дизель подешевел уже на 11,95 грн/л.

За этот период мировые котировки нефтепродуктов потеряли около 26% стоимости и опустились до уровня 893 доллара за тонну.

Что дальше

Текущая ситуация свидетельствует о продолжении ценовой коррекции на топливном рынке Украины. Если мировые нефтяные котировки останутся на нынешних уровнях или продолжат снижаться, украинские АЗС могут и в дальнейшем пересматривать цены в сторону понижения.

Наибольшую выгоду от этого уже получают владельцы дизельных автомобилей, ведь именно дизельное топливо демонстрирует самые быстрые темпы удешевления среди основных видов моторного топлива.