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Дизельные автомобили теряют популярность: какие модели стали лидерами мая

Популярность дизельных автомобилей снижается. Это особенно заметно в сегменте подержанных автомобилей.
Дизель теряет популярность: какие модели покупали в мае

Renault Duster

Евгений Гудущан
logo12 июня, 14:20
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В мае 2026 года украинский автопарк пополнился почти 4,5 тысячами легковых автомобилей с дизельными двигателями. Как сообщает ассоциация Укравтопром, спрос на дизельные автомобили продолжает сокращаться.

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По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года количество зарегистрированных дизельных автомобилей уменьшилось на 25%.

Новые дизельные автомобили потеряли меньше

Среди почти 4,5 тыс. зарегистрированных дизельных машин более 1,1 тыс. были новыми. В годовом исчислении этот сегмент сократился на 8%.

Самыми популярными новыми дизельными моделями мая стали:

  1. Renault Duster — 263 автомобиля.
  2. Volkswagen Touareg — 135 автомобилей.
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 95 автомобилей.
  4. Skoda Kodiaq — 94 автомобиля.
  5. Toyota Hilux — 73 автомобиля.

Бесспорным лидером сегмента остается Renault Duster,, который почти вдвое опередил ближайшего преследователя. Его популярность обусловлена расширением автопарка для силовых структур.

Импорт дизельного секонд-хенда упал почти на треть

На рынке подержанных автомобилей спад оказался значительно более ощутимым. В мае украинцы поставили на учет около 3,4 тыс. дизельных легковых автомобилей,, ввезенных из-за рубежа,, что на 29% меньше,, чем годом ранее.

В пятерку самых популярных импортируемых дизельных моделей вошли:

  1. Renault Megane — 284 автомобиля.
  2. Nissan Qashqai — 235 автомобилей.
  3. Skoda Octavia — 219 автомобилей.
  4. Kia Sorento — 150 автомобилей.
  5. Hyundai Santa Fe — 149 автомобилей.

Почему дизельный сегмент сокращается

Падение спроса на дизельные автомобили связано сразу с несколькими факторами. Производители постепенно сокращают количество дизельных модификаций из-за слишком жестких экологических требований, а покупатели все чаще выбирают бензиновые, гибридные или электрические модели.

В то же время дизель остается востребованным среди больших кроссоверов, внедорожников и коммерческой техники, где экономичность на трассе и высокий крутящий момент по-прежнему являются ключевыми преимуществами.

По итогам мая наибольший спрос на новые дизельные автомобили в Украине формировали кроссоверы и внедорожники, тогда как среди импортируемых подержанных машин украинцы продолжают отдавать предпочтение практичным семейным моделям европейского происхождения.

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