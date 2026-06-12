Дизельные автомобили теряют популярность: какие модели стали лидерами мая

Renault Duster
В мае 2026 года украинский автопарк пополнился почти 4,5 тысячами легковых автомобилей с дизельными двигателями. Как сообщает ассоциация Укравтопром, спрос на дизельные автомобили продолжает сокращаться.
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По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года количество зарегистрированных дизельных автомобилей уменьшилось на 25%.
Новые дизельные автомобили потеряли меньше
Среди почти 4,5 тыс. зарегистрированных дизельных машин более 1,1 тыс. были новыми. В годовом исчислении этот сегмент сократился на 8%.
Самыми популярными новыми дизельными моделями мая стали:
- Renault Duster — 263 автомобиля.
- Volkswagen Touareg — 135 автомобилей.
- Toyota Land Cruiser Prado — 95 автомобилей.
- Skoda Kodiaq — 94 автомобиля.
- Toyota Hilux — 73 автомобиля.
Бесспорным лидером сегмента остается Renault Duster,, который почти вдвое опередил ближайшего преследователя. Его популярность обусловлена расширением автопарка для силовых структур.
Импорт дизельного секонд-хенда упал почти на треть
На рынке подержанных автомобилей спад оказался значительно более ощутимым. В мае украинцы поставили на учет около 3,4 тыс. дизельных легковых автомобилей,, ввезенных из-за рубежа,, что на 29% меньше,, чем годом ранее.
В пятерку самых популярных импортируемых дизельных моделей вошли:
- Renault Megane — 284 автомобиля.
- Nissan Qashqai — 235 автомобилей.
- Skoda Octavia — 219 автомобилей.
- Kia Sorento — 150 автомобилей.
- Hyundai Santa Fe — 149 автомобилей.
Почему дизельный сегмент сокращается
Падение спроса на дизельные автомобили связано сразу с несколькими факторами. Производители постепенно сокращают количество дизельных модификаций из-за слишком жестких экологических требований, а покупатели все чаще выбирают бензиновые, гибридные или электрические модели.
В то же время дизель остается востребованным среди больших кроссоверов, внедорожников и коммерческой техники, где экономичность на трассе и высокий крутящий момент по-прежнему являются ключевыми преимуществами.
По итогам мая наибольший спрос на новые дизельные автомобили в Украине формировали кроссоверы и внедорожники, тогда как среди импортируемых подержанных машин украинцы продолжают отдавать предпочтение практичным семейным моделям европейского происхождения.