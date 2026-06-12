Дизельні автомобілі втрачають популярність: які моделі стали лідерами травня

У травні 2026 року український автопарк поповнився майже 4,5 тисячами легкових автомобілів із дизельними двигунами. Як повідомляє асоціація Укравтопром, попит на дизельні авто продовжує скорочуватися.

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У порівнянні з аналогічним місяцем минулого року кількість зареєстрованих дизельних автомобілів зменшилася на 25%.

Нові дизельні авто втратили менше

Серед майже 4,5 тис. зареєстрованих дизельних машин понад 1,1 тис. були новими. У річному вимірі цей сегмент скоротився на 8%.

Найпопулярнішими новими дизельними моделями травня стали:

Renault Duster — 263 автомобілі. Volkswagen Touareg — 135 автомобілів. Toyota Land Cruiser Prado — 95 автомобілів. Skoda Kodiaq — 94 автомобілі. Toyota Hilux — 73 автомобілі.

Беззаперечним лідером сегмента залишається Renault Duster, який майже вдвічі випередив найближчого переслідувача. Його популярність обумовлена розширенням автопарку для силових структур.

Імпорт дизельного секонд-хенду впав майже на третину

На ринку вживаних автомобілів спад виявився значно відчутнішим. У травні українці поставили на облік близько 3,4 тис. дизельних легковиків, ввезених з-за кордону, що на 29% менше, ніж роком раніше.

До п'ятірки найпопулярніших імпортованих дизельних моделей увійшли:

Renault Megane — 284 автомобілі. Nissan Qashqai — 235 автомобілів. Skoda Octavia — 219 автомобілів. Kia Sorento — 150 автомобілів. Hyundai Santa Fe — 149 автомобілів.

Чому дизельний сегмент скорочується

Падіння попиту на дизельні автомобілі пов'язане одразу з кількома факторами. Виробники поступово скорочують кількість дизельних модифікацій через надто жорсткі екологічні вимоги, а покупці дедалі частіше обирають бензинові, гібридні або електричні моделі.

Водночас дизель залишається затребуваним серед великих кросоверів, позашляховиків та комерційної техніки, де економічність на трасі та високий крутний момент досі є ключовими перевагами.

За підсумками травня найбільший попит на нові дизельні автомобілі в Україні формували кросовери та позашляховики, тоді як серед імпортованих вживаних машин українці продовжують віддавати перевагу практичним сімейним моделям європейського походження.