Дизельні автомобілі втрачають популярність: які моделі стали лідерами травня

Renault Duster
У травні 2026 року український автопарк поповнився майже 4,5 тисячами легкових автомобілів із дизельними двигунами. Як повідомляє асоціація Укравтопром, попит на дизельні авто продовжує скорочуватися.
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У порівнянні з аналогічним місяцем минулого року кількість зареєстрованих дизельних автомобілів зменшилася на 25%.
Нові дизельні авто втратили менше
Серед майже 4,5 тис. зареєстрованих дизельних машин понад 1,1 тис. були новими. У річному вимірі цей сегмент скоротився на 8%.
Найпопулярнішими новими дизельними моделями травня стали:
- Renault Duster — 263 автомобілі.
- Volkswagen Touareg — 135 автомобілів.
- Toyota Land Cruiser Prado — 95 автомобілів.
- Skoda Kodiaq — 94 автомобілі.
- Toyota Hilux — 73 автомобілі.
Беззаперечним лідером сегмента залишається Renault Duster, який майже вдвічі випередив найближчого переслідувача. Його популярність обумовлена розширенням автопарку для силових структур.
Імпорт дизельного секонд-хенду впав майже на третину
На ринку вживаних автомобілів спад виявився значно відчутнішим. У травні українці поставили на облік близько 3,4 тис. дизельних легковиків, ввезених з-за кордону, що на 29% менше, ніж роком раніше.
До п'ятірки найпопулярніших імпортованих дизельних моделей увійшли:
- Renault Megane — 284 автомобілі.
- Nissan Qashqai — 235 автомобілів.
- Skoda Octavia — 219 автомобілів.
- Kia Sorento — 150 автомобілів.
- Hyundai Santa Fe — 149 автомобілів.
Чому дизельний сегмент скорочується
Падіння попиту на дизельні автомобілі пов'язане одразу з кількома факторами. Виробники поступово скорочують кількість дизельних модифікацій через надто жорсткі екологічні вимоги, а покупці дедалі частіше обирають бензинові, гібридні або електричні моделі.
Водночас дизель залишається затребуваним серед великих кросоверів, позашляховиків та комерційної техніки, де економічність на трасі та високий крутний момент досі є ключовими перевагами.
За підсумками травня найбільший попит на нові дизельні автомобілі в Україні формували кросовери та позашляховики, тоді як серед імпортованих вживаних машин українці продовжують віддавати перевагу практичним сімейним моделям європейського походження.