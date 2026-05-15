Дорогий дизель змінює авторинок: які авто тепер обирають українці

За даними Інституту досліджень авторинку, у квітні 2026 року зростання цін на пальне стало одним із головних чинників перерозподілу попиту між різними типами силових установок. Бензинові та дизельні авто все ще залишаються основою українського автопарку, однак їхня частка скорочується. Натомість електромобілі та гібриди впевнено нарощують присутність.

Авторинок переходить у режим економії

Ще кілька років тому вибір автомобіля часто починався з обговорення потужності, об’єму двигуна чи надійності старого “атмосферника”. Тепер розмова дедалі частіше починається з іншого питання: скільки коштуватиме 100 кілометрів пробігу.

Це не дивно. Коли бензин А-95 коштує близько 73,5 грн за літр, а дизельне пальне — 87,7 грн, економність перестає бути приємним бонусом. Вона стає однією з головних умов купівлі авто. Особливо для тих, хто користується машиною щодня.

Саме тому квітень став показовим місяцем. Ринок не обвалився, але його структура помітно змінилася. Покупці дедалі частіше уникають машин із високою витратою пального, а моделі з електрифікованими силовими установками отримують додатковий аргумент на свою користь.

На внутрішньому ринку дизель втрачає позиції

Найповільніше зміни зазвичай відбуваються на внутрішньому вторинному ринку. Тут багато старих автомобілів, а середній вік машин традиційно високий. Проте навіть у цьому сегменті квітнева статистика показала чіткий зсув.

Бензинові авто залишаються найпоширенішими — їхня частка становить 42,9%. Дизельні машини також досі мають велику присутність із часткою 25,4%, але саме цей сегмент продемонстрував найпомітніше падіння — мінус 2,2 відсоткового пункту за місяць.

Це логічна реакція покупців на ціну дизеля. Раніше дизельні авто часто обирали через економність на трасі та великий запас ходу. Але коли літр ДП наближається до 90 грн, навіть помірна витрата вже не гарантує дешевої експлуатації.

На цьому тлі зростає частка електромобілів. У квітні вона досягла 8,5%, додавши 2 відсоткові пункти за місяць. Для внутрішнього ринку це важливий сигнал: електромобілі вже перестають бути нішевим вибором і поступово стають частиною масового вторинного ринку.

Авто з ГБО утримують частку 20,2%. Проте газ уже не виглядає таким універсальним “рятівним кругом”, як раніше. За ціни LPG близько 48,3 грн за літр економія залишається, але вона вже не така переконлива, особливо якщо порівнювати з домашньою зарядкою електромобіля.

Імпорт вживаних авто швидше реагує на ціни

У сегменті імпорту вживаних автомобілів зміни ще помітніші. Покупець, який замовляє авто з-за кордону, зазвичай рахує майбутні витрати ще до купівлі. Тому машини з великим апетитом до пального відсіюються вже на етапі пошуку.

Частка електромобілів серед імпортованих вживаних авто зросла до 11,4%. За місяць цей сегмент додав 2,5 відсоткового пункту. Це найбільший приріст серед основних типів силових установок у вживаному імпорті.

Бензинові та дизельні авто синхронно втратили по 1,3 відсоткового пункту. І тут причина не лише у вартості пального. Покупці дедалі частіше оцінюють не тільки ціну купівлі, а й майбутню ліквідність. Старе авто з великою витратою поступово стає складнішим для перепродажу.

Гібриди в цьому сегменті зберігають стабільну частку близько 8%. Для багатьох покупців це компромісний варіант. Гібрид не потребує повної зміни звичок, як електромобіль, але дозволяє зменшити витрати на пальне у місті.

У салонах покупці найшвидше переходять на гібриди

Найсильніше зміни видно на ринку нових авто. Тут покупці частіше мають можливість обирати сучасніші технології, а дилери пропонують більше гібридних та електричних моделей.

У квітні кожне третє нове авто в Україні було гібридом. Частка таких машин сягнула 33,4%. Це вже не тимчасова мода, а нова норма для ринку нових автомобілів.

Електромобілі також різко посилили позиції. Їхня частка зросла одразу на 5 відсоткових пунктів і досягла 8,9%. Для нового ринку це дуже помітний стрибок, особливо після повернення ПДВ на електромобілі з 1 січня 2026 року.

Натомість бензинові та дизельні авто разом втратили 6,6 відсоткового пункту. Тобто покупець нового автомобіля дедалі частіше обирає не класичний двигун, а технологію, яка дозволяє зменшити витрати на володіння.

Чому електрика знову виглядає вигідною

Головна перевага електромобіля зараз — не тільки екологічність і не тільки динаміка. На перший план вийшла ціна пробігу.

Побутовий тариф на електроенергію, особливо за нічної зарядки, дає електромобілю велику перевагу перед ДВЗ. Навіть швидкі зарядні станції з тарифами близько 20–24 грн за кВт-год залишаються конкурентними на тлі нинішніх цін на бензин і дизель. За даними ІДА, середня вартість швидкої зарядки навіть знизилася приблизно на 2 грн за кВт-год.

Тому для власника, який має можливість заряджати авто вдома або на роботі, електромобіль стає не просто альтернативою, а фінансово раціональним вибором. Саме це й пояснює зростання частки електрокарів одразу в кількох сегментах ринку.

Великі мотори стають менш ліквідними

Нинішня ситуація змінює не лише купівлю, а й подальшу ліквідність автомобілів. Машини з великими бензиновими чи дизельними двигунами поступово втрачають привабливість. Вони можуть залишатися комфортними, потужними й надійними, але їхня експлуатація стає дедалі дорожчою.

Раніше власник такого авто міг частково вирішити проблему встановленням ГБО. Тепер цей аргумент уже не такий сильний. Газ також подорожчав, а електрифіковані моделі пропонують нижчу вартість пробігу без додаткових переобладнань.

У підсумку ринок переходить від логіки “яке авто хочеться” до логіки “яке авто не розорить у щоденному користуванні”. І це може суттєво змінити рейтинги популярності моделей уже найближчим часом.

Що це означає для покупців