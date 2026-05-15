Дорогой дизель меняет авторынок: какие авто теперь выбирают украинцы

По данным Института исследований авторынка, в апреле 2026 года рост цен на топливо стал одним из главных факторов перераспределения спроса между различными типами силовых установок. Бензиновые и дизельные авто все еще остаются основой украинского автопарка, однако их доля сокращается. Зато электромобили и гибриды уверенно наращивают присутствие.

Кстати что с ценами на топливо в Украине: где выгоднее заправляться

Авторынок переходит в режим экономии

Еще несколько лет назад выбор автомобиля часто начинался с обсуждения мощности, объема двигателя или надежности старого “атмосферника”. Теперь разговор все чаще начинается с другого вопроса: сколько будет стоить 100 километров пробега.

Это неудивительно. Когда бензин А-95 стоит около 73,5 грн за литр, а дизельное топливо - 87,7 грн, экономность перестает быть приятным бонусом. Она становится одним из главных условий покупки авто. Особенно для тех, кто пользуется машиной ежедневно.

Именно поэтому апрель стал показательным месяцем. Рынок не обвалился, но его структура заметно изменилась. Покупатели все чаще избегают машин с высоким расходом топлива, а модели с электрифицированными силовыми установками получают дополнительный аргумент в свою пользу.

На внутреннем рынке дизель теряет позиции

Медленнее всего изменения обычно происходят на внутреннем вторичном рынке. Здесь много подержанных автомобилей, а средний возраст машин традиционно высокий. Однако даже в этом сегменте апрельская статистика показала четкое смещение.

Бензиновые авто остаются самыми распространенными - их доля составляет 42,9%. Дизельные машины также до сих пор имеют большое присутствие с долей 25,4%, но именно этот сегмент продемонстрировал заметное падение - минус 2,2 процентного пункта за месяц.

Это логичная реакция покупателей на цену дизеля. Ранее дизельные авто часто выбирали из-за экономности на трассе и большого запаса хода. Но когда литр ДТ приближается к 90 грн, даже умеренный расход уже не гарантирует дешевой эксплуатации.

На этом фоне растет доля электромобилей. В апреле она достигла 8,5%, прибавив 2 процентных пункта за месяц. Для внутреннего рынка это важный сигнал: электромобили уже перестают быть нишевым выбором и постепенно становятся частью массового вторичного рынка.

Авто с ГБО удерживают долю 20,2%. Однако газ уже не выглядит таким универсальным “спасательным кругом”, как раньше. При цене LPG около 48,3 грн за литр экономия остается, но она уже не такая убедительная, особенно если сравнивать с домашней зарядкой электромобиля.

Импорт подержанных авто быстрее реагирует на цены

В сегменте импорта подержанных автомобилей изменения еще заметнее. Покупатель, который заказывает авто из-за границы, обычно считает будущие расходы еще до покупки. Поэтому машины с большим аппетитом к топливу отсеиваются уже на этапе поиска.

Доля электромобилей среди импортируемых подержанных авто выросла до 11,4%. За месяц этот сегмент прибавил 2,5 процентного пункта. Это самый большой прирост среди основных типов силовых установок в подержанном импорте.

Бензиновые и дизельные авто синхронно потеряли по 1,3 процентного пункта. И здесь причина не только в стоимости топлива. Покупатели все чаще оценивают не только цену покупки, но и будущую ликвидность. Старое авто с большим расходом постепенно становится сложнее для перепродажи.

Гибриды в этом сегменте сохраняют стабильную долю около 8%. Для многих покупателей это компромиссный вариант. Гибрид не требует полного изменения привычек, как электромобиль, но позволяет уменьшить расходы на топливо в городе.

Кстати почему украинцы переходят на гибридные авто

В салонах покупатели быстрее всего переходят на гибриды

Сильнее всего изменения видны на рынке новых авто. Здесь покупатели чаще имеют возможность выбирать современные технологии, а дилеры предлагают больше гибридных и электрических моделей.

В апреле каждое третье новое авто в Украине было гибридом. Доля таких машин достигла 33,4%. Это уже не временная мода, а новая норма для рынка новых автомобилей.

Электромобили также резко усилили позиции. Их доля выросла сразу на 5 процентных пунктов и достигла 8,9%. Для нового рынка это очень заметный скачок, особенно после возвращения НДС на электромобили с 1 января 2026 года.

Зато бензиновые и дизельные авто вместе потеряли 6,6 процентного пункта. То есть покупатель нового автомобиля все чаще выбирает не классический двигатель, а технологию, которая позволяет уменьшить расходы на владение.

Почему электричество снова выглядит выгодным

Главное преимущество электромобиля сейчас - не только экологичность и не только динамика. На первый план вышла цена пробега.

Бытовой тариф на электроэнергию, особенно при ночной зарядке, дает электромобилю большое преимущество перед ДВС. Даже быстрые зарядные станции с тарифами около 20–24 грн за кВт-ч остаются конкурентными на фоне нынешних цен на бензин и дизель. По данным ИДА, средняя стоимость быстрой зарядки даже снизилась примерно на 2 грн за кВт-ч.

Поэтому для владельца, который имеет возможность заряжать авто дома или на работе, электромобиль становится не просто альтернативой, а финансово рациональным выбором. Именно это и объясняет рост доли электрокаров сразу в нескольких сегментах рынка.

Также интересно спрос на новые электромобили снизился на 50%

Большие моторы становятся менее ликвидными

Нынешняя ситуация меняет не только покупку, но и дальнейшую ликвидность автомобилей. Машины с большими бензиновыми или дизельными двигателями постепенно теряют привлекательность. Они могут оставаться комфортными, мощными и надежными, но их эксплуатация становится все дороже.

Раньше владелец такого авто мог частично решить проблему установкой ГБО. Теперь этот аргумент уже не так силен. Газ также подорожал, а электрифицированные модели предлагают более низкую стоимость пробега без дополнительных переоборудований.

В итоге рынок переходит от логики “какое авто хочется” к логике “какое авто не разорит в ежедневном пользовании”. И это может существенно изменить рейтинги популярности моделей уже в ближайшее время.

Что это означает для покупателей