Ціни на дизельне пальне продовжують знижуватись

В Україні триває зниження цін на пальне. Станом на 19 червня середня роздрібна вартість дизельного пального зменшилася на 77 копійок за літр і становить 79,30 грн/л. Це перший випадок за тривалий час, коли середній показник на ринку опустився нижче психологічної позначки у 80 грн за літр, пише enkorr.ua.

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Найбільші мережі продовжують знижувати ціни

Оператори ринку з найбільшими націнками також переглянули вартість дизеля у бік зменшення. На автозаправних комплексах ОККО та WOG дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л і тепер коштує 82,90 грн/л. Мережа UPG знизила ціну на 80 коп./л — до 77,20 грн/л, а AMIC скоригувала вартість одразу на 1,29 грн/л — до 78,28 грн/л.

Серед мереж середнього та доступного сегментів найбільше здешевлення зафіксовано у VostokGaz, де ціна впала на 3,50 грн/л — до 76,49 грн/л. Мережа Олас знизила вартість на 3,20 грн/л — до 75,70 грн/л, а мережа СВОЇ — на 2,91 грн/л, до 76,99 грн/л.

Крім того, на 2 грн/л дизель подешевшав у мережах Маркет, EURO5, ZOG, Brent Oil та Фактор.

Де дизель уже дешевший за 80 грн/л

Станом на 19 червня низка великих мереж уже пропонує дизельне пальне за ціною нижче 80 грн за літр:

UKRNAFTA — 77,90 грн/л.

KLO — 79,20 грн/л.

BVS — 79,99 грн/л.

Parallel — 78,53 грн/л.

AMIC — 78,28 грн/л.

Таким чином конкуренція між мережами посилюється, а водії отримують можливість заправлятися за значно нижчими цінами порівняно з початком літа.

Бензин А-95 також дешевшає

Ціни на бензин А-95 продовжують знижуватися, хоча темпи падіння залишаються більш стриманими.

За добу середня вартість бензину зменшилася на 9 копійок — до 74,72 грн/л.

Найбільше ціни скоригували:

«Олас» — мінус 2,09 грн/л.

VostokGaz — мінус 2 грн/л.

«Дніпронафта» — мінус 1 грн/л.

«Кворум» — мінус 1 грн/л.

Водночас мережа ZOG стала винятком і підвищила ціну на бензин А-95 на 1 грн/л — до 74 грн/л.

Чому падають ціни на пальне

Експерти пов'язують здешевлення пального зі зниженням світових цін на нафту та нафтопродукти. Корекція на українському ринку розпочалася на початку червня після суттєвого падіння міжнародних котирувань.

Лише з 3 по 19 червня середня ціна дизельного пального в Україні знизилася на 6,12 грн/л. Якщо ж рахувати від початку тенденції, яка стартувала 17 квітня, дизель подешевшав уже на 11,95 грн/л.

За цей період світові котирування нафтопродуктів втратили близько 26% вартості та опустилися до рівня 893 долари за тонну.

Що далі

Поточна ситуація свідчить про продовження цінової корекції на паливному ринку України. Якщо світові нафтові котирування залишатимуться на нинішніх рівнях або продовжать знижуватися, українські АЗС можуть і надалі переглядати ціни у бік зменшення.

Найбільшу вигоду від цього вже отримують власники дизельних автомобілів, адже саме дизельне пальне демонструє найшвидші темпи здешевлення серед основних видів моторного пального.