Чемоданомобиль Mazda не был игрушечным и имел допуск на дороги

Дорожная сумка из плотного материала стенок и надежной фурнитурой получила компактный размер. В разложенном виде имела длину 1,6 метра, ширину – 1,1 метра и высоту 40 сантиметров.

Как пишет Авто24 со ссылкой на Mazda UK и другие источники, для складывания и раскладывания чемодана не нужны инструменты. Ни одного. Отвертка, гаечный ключ здесь лишние.

Легким движением чемодан превращается...

Всего минута потребовалась для трансформации 32-килограммового чемодана в небольшой трехколесный автомобиль, имевший полное название Mazda Suitcase Car.

В этот вес входила полная комплектация автомобиля. Это был сам чемодан Samsonite, 34-кубовый двухтактный двигатель, колеса, их система крепления к шасси, сиденья.

Чемоданомобиль мог развивать скорость 30-35 км/ч.

Первый образец прототипа чемоданомобиля Mazda Suitcase Car и один из авторов разработки. Фото: Mazda

В поиске креативных идей

Автомобиль появился на свет во время объявленного внутреннего конкурса Mazda, проходившего в штаб-квартире в Хиросиме. Тогда по призыву руководства начали ради развлечений проводить мероприятия под названием Fantasyard.

Внутренний конкурс проходил с 1989 по 1991 годы. Команды из разных отделов соревновались в создании лучших креативных идей для мобильности. Единственным требованием было то, чтобы машины были управляемыми.

Возгласа "Эврика!" не было

Отличилась команда из семи инженеров отдела разработки механических коробок передач, одним из которых был Йошими Канемото. Его идея понравилась всем.

Во время своих частых деловых поездок Йошими понял, что проводит много времени в ожидании автобуса. Поэтому он подумал, что может взять машину с собой и самостоятельно доехать до места назначения.

Вот так выглядит чемоданомобиль в развернутом виде перед эксплуатацией (вверху) и уже в рабочем состоянии перед поездкой (внизу). Фото: Mazda

На смеси бензина и масла

Результат оказался простым и одновременно гениальным: сложный автомобиль-чемодан мощностью 1,7 л.с. способен разгонять это устройство до скорости 30-35 км/ч. Двухтактный поршневой двигатель внутреннего сгорания на 34 "кубика" подобрали сразу.

Подобные силовые агрегаты с рабочим циклом (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск за один оборот коленчатого вала) не были дефицитом. Обычно они используются в ручном садовом инструменте (бензокосы, легкие бензопилы) и на маломощной технике, работая на смеси бензина и масла.

О характере и некоторых возможностях чемоданомобиля более подробно говорится в инфографике Авто24

Рекламу "поперло" без цента затрат

О массовом производстве речь не шла, но миниатюрный трехколесный трайк вихрем облетел планету и стал рекламным атрибутом автопроизводителя. Менеджеры Mazda мгновенно воспользовались такой возможностью продвижения бренда и заказали еще две мини-машины.

Автопроизводитель изготовил дополнительно два таких трайка для автосалонов США и Европы, последний из которых был представлен на Франкфуртском международном автосалоне 1991 года вместе с Mazda 787B, победителем Ле-Мана.

Эволюция чемоданомобиль не обошла

Если первый оригинал был оснащен только задним стоп-сигналом, то два следующих имели клаксон, фары, поворотники и дифференциал для легкого поворота. Таким образом они получили все атрибуты, необходимые для выезда на дорогу общего пользования.

Продолжения не было

Конечно, серийных выпусков Mazda Suitcase Car не было и не должно было быть. Судьба всех трех машин забвением не завершилась, хотя сами машины до наших дней сохранились не все.

Оригинал был случайно уничтожен в 1991 году после соревнований. Из двух экземпляров удалось сохранить только американский, а европейская реплика исчезла при неизвестных обстоятельствах.