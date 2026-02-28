Валізомобіль Mazda не був іграшковим і мав допуск на дороги

Дорожня сумка з цупкого матеріалу стінок та надійною фурнітурою отримала компактний розмір. У розкладеному вигляді мала довжину 1,6 метра, ширину - 1,1 метра та висоту 40 сантиметрів.

Як пише Авто24 з посиланням на Mazda UK та інші джерела, для складання й розкладання валізи не потрібні інструменти. Жодного. Викрутка, гайковий ключ тут зайві.

Легким порухом валіза перетворюється…

Всього хвилина потрібна була для трансформації 32-кілограмової валізи у невеликий триколісний автомобіль, що мав повну назву Mazda Suitcase Car.

У цю вагу входила повна комплектація автомобіля. Це була сама валіза Samsonite, 34-кубовий двотактний двигун, колеса, їх система кріплення до шасі, сидіння.

Валізомобіль міг розвивати швидкість 30-35 км/год.

Перший зразок прототипа валізомобіля Mazda Suitcase Car та один з авторів розробки. Фото: Mazda

У пошуку креативних ідей

Автомобіль з'явився на світ під час оголошеного внутрішнього конкурсу Mazda, що проходив у штаб-квартирі в Хіросімі. Тоді на заклик керівництва почали задля розваг проводити заходи під назвою Fantasyard.

Внутрішній конкурс проходив з 1989 по 1991 роки. Команди з різних відділів змагалися у створенні найкращих креативних ідей для мобільності. Єдиною вимогою було те, щоб машини були керованими.

Вигуку "Еврика!" не було

Відзначилася команда з семи інженерів відділу розробки механічних коробок передач, одним з яких був Йошімі Канемото. Його ідея сподобалася всім.

Під час своїх частих ділових поїздок Йошімі зрозумів, що проводить багато часу в очікуванні автобуса. Тож він подумав, що може взяти машину з собою та самостійно доїхати до місця призначення.

Ось так виглядає валізомобіль у розгорнутому вигляді перед експлуатацією (вгорі) та вже у робочому стані перед поїздкою (внизу). Фото: Mazda

На суміші бензину та масла

Результат виявися простим і водночас геніальним: складний автомобіль-валіза потужністю 1,7 к.с. спроможний розганяти цей пристрій до швидкості 30 км/год. Двотактний поршневий двигун внутрішнього згоряння на 34 "кубика" підібрали відразу.

Подібні силові агрегати з робочим циклом (впуск, стиснення, робочий хід, випуск за один оберт колінчастого вала) не були дефіцитом. Зазвичай вони використовуються у ручному садовому інструменті (бензокоси, легкі бензопили) та на малопотужній техніці, працюючи на суміші бензину та масла.

Про характер та деякі можливості валізомобіля більш детально йдеться в інфографіці Авто24

Рекламу "поперло" без цента затрат

Про масове виробництво мова не йшла, але мініатюрний триколісний трайк вихорем облетів планету й став рекламним атрибутом автовиробника. Менеджери Mazda миттєво скористалися такою можливістю просування бренду й замовили ще дві міні-машини.

Автовиробник виготовив додатково два таких трайки для автосалонів США та Європи, останній з яких був представлений на Франкфуртському міжнародному автосалоні 1991 року разом з Mazda 787B, переможцем Ле-Мана.

Еволюція валізомобіль не обійшла

Якщо перший оригінал був оснащений лише заднім стоп-сигналом, то два наступні мали клаксон, фари, поворотники та диференціал для легшого повороту. Таким чином вони отримали усі атрибути, необхідні для виїзду на дорогу загального користування.

Продовження не було

Звісно, серійних випусків Mazda Suitcase Car не було й не мало бути. Доля усіх трьох машин забуттям не завершилася, хоча самі машини до наших днів зберіглися не всі.

Оригінал був випадково знищений у 1991 році після змагань. З двох екземплярів вдалося зберегти лише американський, а європейська репліка зникла за невідомих обставин.