Число штрафов за перегруженные грузовики сократилось почти вдвое

За первые пять месяцев 2026 года автоматические системы мониторинга веса грузового транспорта в движении зафиксировали 1388 нарушений на общую сумму 19,2 млн грн, сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Укртрансбезопасности. Средний штраф при этом составил 13,8 тыс. грн.

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Что такое WIM и почему это важно

WIM — это система автоматического взвешивания грузовиков в движении. Она не требует остановки транспорта, а фиксирует параметры грузовика прямо во время проезда через специальный комплекс.

Такие системы призваны сократить количество перегруженных грузовиков на дорогах. Ведь избыточный вес грузовика быстрее разрушает дорожное покрытие, создает дополнительную нагрузку на мосты и повышает риски для других участников дорожного движения.

В Украине WIM-комплексы начали работать в октябре 2021 года. С самого начала система сразу показала очень высокие результаты. В декабре 2021 года было вынесено 3932 постановления, а в январе 2022 года — еще 3728.

Количество штрафов резко сокращается

В 2026 году WIM-комплексы фиксируют гораздо меньше нарушений, чем раньше. Если в 2025 году ежемесячно в среднем выписывалось около 480 постановлений, то сейчас этот показатель снизился примерно до 280.

Это не случайный спад, а продолжение тенденции, которая наблюдается уже несколько лет. После рекордных показателей первых лет работы системы перевозчики, похоже, стали осторожнее относиться к перегрузке.

Пиковым для WIM-системы стал 2023 год. Тогда автоматические комплексы вынесли 12 993 постановления, а общая сумма штрафов достигла 196,2 млн грн. С начала полномасштабной войны рекордным месяцем стал июль 2023 года, когда было зафиксировано 2859 нарушений.

В 2025 году количество постановлений сократилось до 5 800 за весь год. Это почти столько же, сколько система оформила лишь за первые три месяца своей работы в 2021 году. Общая сумма штрафов в 2025 году также стала самой низкой среди всех полных лет работы WIM — 76,2 млн грн.

Средний штраф немного вырос

Несмотря на уменьшение количества нарушений, средний размер штрафа в 2026 году несколько увеличился. Сейчас он составляет 13,8 тыс. грн. Для сравнения: в 2025 году средний штраф составлял 13,1 тыс. грн.

Наибольшие средние штрафы фиксировались в первые годы работы системы. В 2021 году средняя сумма составляла около 22 тыс. грн, а в 2022 году — 20,3 тыс. грн.

В 2026 году самый высокий средний штраф зафиксирован в Кировоградской области — примерно 20 тыс. грн. В то же время самих нарушений там было немного: всего пять постановлений за пять месяцев. На втором месте по средней сумме штрафа оказалась Львовская область — около 19 тыс. грн.

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Где чаще всего ловят перегруженные грузовики

Лидером по количеству постановлений в 2026 году стала Днепропетровская область. Там WIM-комплексы зафиксировали 181 нарушение на сумму 2,75 млн грн.

Далее следует Винницкая область, где вынесли 159 постановлений на сумму 2,17 млн грн. Третье место заняла Полтавская область с 155 постановлениями на сумму 2,24 млн грн.

Эти регионы являются логичными лидерами, ведь через них проходят важные грузовые маршруты. Именно на таких направлениях риск перегрузки традиционно выше.

В то же время есть и регионы, где динамика отличается от общей. В Николаевской области количество штрафов, напротив, стремительно выросло. За пять месяцев 2026 года там вынесли уже в четыре раза больше постановлений, чем за аналогичный период прошлого года.

Сколько WIM-комплексов работает в Украине

По данным Информационно-аналитического центра дорожного хозяйства, сейчас в Украине работают 62 WIM-комплекса. Больше всего таких пунктов контроля расположено в Киевской области — восемь.

Расширение сети автоматического контроля должно сделать перегрузку менее выгодной для перевозчиков. Особенно на маршрутах, где грузовики регулярно возят стройматериалы, сельскохозяйственную продукцию или другие тяжелые грузы.

Снижение количества штрафов может свидетельствовать о двух процессах одновременно. С одной стороны, часть перевозчиков действительно стала соблюдать весовые нормы. С другой — грузопотоки во время войны изменились, а часть маршрутов и логистических центров работает иначе, чем до 2022 года.

Впрочем, главный результат уже заметен: после запуска WIM перегрузка перестала быть “невидимым” нарушением. И даже если штрафов становится меньше, сама система остается важным инструментом защиты украинских дорог.