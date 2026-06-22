Штрафів за перевантажені фури стало майже вдвічі менше

За перші п’ять місяців 2026 року автоматичні системи моніторингу ваги вантажного транспорту у русі зафіксували 1388 порушень на загальну суму 19,2 млн грн, повідомляє Опендатабот за даними Укртрансбезпеки. Середній штраф при цьому становив 13,8 тис. грн.

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Що таке WIM і чому це важливо

WIM — це система автоматичного зважування вантажівок у русі. Вона не потребує зупинки транспорту, а фіксує параметри вантажівки просто під час проїзду через спеціальний комплекс.

Такі системи мають зменшити кількість перевантажених фур на дорогах. Адже надмірна вага вантажівки швидше руйнує покриття, створює додаткове навантаження на мости й підвищує ризики для інших учасників руху.

В Україні WIM-комплекси почали працювати у жовтні 2021 року. На старті система одразу показала дуже високі результати. У грудні 2021 року було винесено 3932 постанови, а в січні 2022 року — ще 3728.

Кількість штрафів різко зменшується

У 2026 році WIM-комплекси фіксують набагато менше порушень, ніж раніше. Якщо у 2025 році щомісяця в середньому виписували близько 480 постанов, то зараз цей показник знизився приблизно до 280.

Це не випадковий спад, а продовження тенденції, яка триває вже кілька років. Після рекордних показників перших років роботи системи перевізники, схоже, стали обережніше ставитися до перевантаження.

Піковим для WIM-системи став 2023 рік. Тоді автоматичні комплекси винесли 12 993 постанови, а загальна сума штрафів досягла 196,2 млн грн. Від початку повномасштабної війни рекордним місяцем був липень 2023 року, коли зафіксували 2859 порушень.

У 2025 році кількість постанов скоротилася до 5800 за весь рік. Це майже стільки ж, скільки система оформила лише за перші три місяці своєї роботи у 2021 році. Загальна сума штрафів у 2025 році також стала найнижчою серед усіх повних років роботи WIM — 76,2 млн грн.

Середній штраф трохи зріс

Попри зменшення кількості порушень, середній розмір штрафу у 2026 році дещо збільшився. Нині він становить 13,8 тис. грн. Для порівняння, у 2025 році середній штраф був 13,1 тис. грн.

Найбільші середні штрафи фіксувалися у перші роки роботи системи. У 2021 році середня сума становила близько 22 тис. грн, а у 2022 році — 20,3 тис. грн.

У 2026 році найвищий середній штраф зафіксовано на Кіровоградщині — приблизно 20 тис. грн. Водночас самих порушень там було небагато: лише п’ять постанов за п’ять місяців. На другому місці за середньою сумою штрафу опинилася Львівська область — близько 19 тис. грн.

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Де найчастіше ловлять перевантажені фури

Лідером за кількістю постанов у 2026 році стала Дніпропетровська область. Там WIM-комплекси зафіксували 181 порушення на суму 2,75 млн грн.

Далі йде Вінницька область, де винесли 159 постанов на 2,17 млн грн. Третє місце посіла Полтавщина зі 155 постановами на 2,24 млн грн.

Ці регіони є логічними лідерами, адже через них проходять важливі вантажні маршрути. Саме на таких напрямках ризик перевантаження традиційно вищий.

Водночас є й регіони, де динаміка відрізняється від загальної. На Миколаївщині кількість штрафів, навпаки, стрімко зросла. За п’ять місяців 2026 року там винесли вже вчетверо більше постанов, ніж за аналогічний період минулого року.

Скільки WIM-комплексів працює в Україні

За даними Інформаційно-аналітичного центру дорожнього господарства, зараз в Україні працюють 62 WIM-комплекси. Найбільше таких пунктів контролю розташовано у Київській області — вісім.

Розширення мережі автоматичного контролю має зробити перевантаження менш вигідним для перевізників. Особливо на маршрутах, де фури регулярно возять будматеріали, аграрну продукцію або інші важкі вантажі.

Зниження кількості штрафів може свідчити про два процеси одночасно. З одного боку, частина перевізників справді стала дотримуватися вагових норм. З іншого — вантажопотоки під час війни змінилися, а частина маршрутів і логістичних центрів працює інакше, ніж до 2022 року.

Втім головний результат уже помітний: після запуску WIM перевантаження перестало бути “невидимим” порушенням. І навіть якщо штрафів стає менше, сама система залишається важливим інструментом захисту українських доріг.